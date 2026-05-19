Neues aus der Bahnhofstraße: Poller statt Poser - ein Quartier in Nagold verändert sein Gesicht

Weniger Verkehr, mehr Aufenthaltsqualität: Nagold plant, das Quartier Bahnhofstraße aufzuwerten. Der Weg dorthin dürfte nicht jedem gefallen. Selbst Durchfahrtsverbote sind denkbar.
Es tut sich was in Nagold, speziell im Quartier rund um die Bahnhofstraße. Das gastronomische Angebot dort ist in den vergangenen Jahren größer und attraktiver geworden. Vor allem der untere Bereich der Bahnhofstraße, vom Vorstadtplatz bis zum Gerichtsplatz, und auch die Querstraße sind beliebte Ausgehadressen in der Stadt.