Neues aus Berlin: So steht es um den geplanten Ausbau der A5

Das Bundesverkehrsministerium hat mitgeteilt, zu wenig Geld für neue Autobahnen zu haben. Wie sieht es nun mit dem Ausbau der A 5 zwischen Offenburg und Freiburg aus?
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sandte kürzlich einen geharnischten Brief an Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), da ihm 15 Milliarden Euro für neue Autobahnen fehlen. Der Grund: Bei den Kredit-Milliarden des sogenannten Sondervermögens hatten Union und SPD festgelegt, dass sie für die Unterhaltung bestehender Fernstraßen, nicht für den Neubau dienen sollten.