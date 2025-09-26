Neues aus Berlin: So steht es um den geplanten Ausbau der A5

Das Bundesverkehrsministerium hat mitgeteilt, zu wenig Geld für neue Autobahnen zu haben. Wie sieht es nun mit dem Ausbau der A 5 zwischen Offenburg und Freiburg aus?

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sandte kürzlich einen geharnischten Brief an Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), da ihm 15 Milliarden Euro für neue Autobahnen fehlen. Der Grund: Bei den Kredit-Milliarden des sogenannten Sondervermögens hatten Union und SPD festgelegt, dass sie für die Unterhaltung bestehender Fernstraßen, nicht für den Neubau dienen sollten.

„Auf Basis der beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ist die Finanzierung der Bundesfernstraßen für die kommenden Jahre in vielen Bereichen nicht gesichert. Diese Unterfinanzierung führt zu erheblichen Konsequenzen in dieser Legislatur“, fasste das Verkehrsministerium die Lage zusammen.

Muss man sich aus südbadischer Sicht nun Sorgen um den sechsstreifigen Ausbau der A 5 zwischen Offenburg und Freiburg machen? Nein, muss man nicht. Das besagen jedenfalls Stellungnahmen von Yannick Bury und Johannes Fechner, um die unsere Redaktion die beiden hiesigen Bundestagsabgeordneten gebeten hatte.

„Nachdem wir für die notwendigen Investitionen in unsere Infrastruktur extra das Grundgesetz geändert haben, bin ich zuversichtlich, dass wir für den sechsspurigen A 5-Ausbau zwischen Offenburg und Freiburg genügend Gelder zur Verfügung haben werden“, betont Fechner (SPD). Der A5-Ausbau sei für die ganze Region wichtig, weshalb er regelmäßig im Austausch mit der Autobahn GmbH sei und auf die dringende Notwendigkeit hinweise.

Für die Vorplanungen ist genug Geld da

Auch Bury (CDU) gibt Entwarnung: „Wir stellen den Bundeshaushalt gerade so auf, dass alle Projekte dann, wenn sie baureif sind, auch nach und nach umgesetzt werden können.“ Deshalb stehe der Ausbau nicht in Frage. Die genauen Kosten würden noch vom Abschluss der Planung abhängen. „Sobald die Planung fertig ist, werden wir die nötigen Mittel bereitstellen. Dafür sorgen wir im Bundeshaushalt gerade vor“, versichert Bury.

Derzeit wird das Planfeststellungsverfahren durch Vorplanungen vorbereitet. Dafür hätten alle Ingenieurleistungen vergeben werden können, teilt Fechner mit. Das sei nicht selbstverständlich, da viele Ingenieurbüros stark ausgelastet seien. Die finanziellen Mittel für die Vorplanungen seien vorhanden, habe er erfahren.

Laufe alles glatt, könnten die Vorplanung und das Planfeststellungsverfahren in diesem Jahrzehnt abgeschlossen werden, so dass Anfang der 30er Jahre mit dem Bau begonnen werden könne. „Dass es nicht schneller geht, liegt daran, dass wir einen erheblichen Sanierungsbedarf an Brücken haben, was umfangreiche Finanzmittel und Planungskapazitäten bindet“, so Fechner. Außerdem seien „leider im Bundesverkehrswegeplan zahlreiche andere Autobahnvorhaben mit höherer Priorität eingeordnet“.

De facto habe der sechsspurige Ausbau der A 5 aber sogar schon begonnen, so Fechner. Die heutigen Standstreifen seien bereits mit der nötigen Dicke und Qualität gebaut worden, so dass sie später als volle Fahrspuren sofort in Betrieb genommen werden könnten.

Der Vorentwurf der Planung soll Mitte 2026 fertig sein, der nächste Schritt sei dann das Planfeststellungsverfahren, teilt Bury mit. „Mir dauert das ehrlich gesagt alles zu lange“, meint er und fordert, „die Planungsverfahren entschlacken“.

Hier gilt der Baustopp

Wenn die A5 nicht vom Neubaustopp betroffen ist, welche Fernstraßen sind es dann? Laut einer Liste des Verkehrsministeriums, die die Bild-Zeitung veröffentlichte, wird in Baden-Württemberg unter anderem für den Ausbau der A 5 bei Walldorf keine Freigabe mehr erteilt. Betroffen sind auch der Ausbau der A 6 bei Öhringen und Bretzfeld, der A 8 bei Hohenstedt, der A 81 zwischen Sindelfingen Ost und Stuttgart und der A 98 zwischen Schwörstadt und Murg.