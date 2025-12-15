Neues Angebot: Kampfsportschule jetzt auch mit Standort in Triberg

Für Leonardo Telesca geht es im Kampfsport um mehr als reine Technik. Das möchte er auch seinen Schülern mit auf den Weg geben.

Obwohl er in Triberg lebt, hat Kampfsporttrainer Leonardo Telesca schon seit einiger Zeit in St. Georgen eine Kampfsportschule eingerichtet. Allerdings steht bei ihm etwas anders im Mittelpunkt. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Kinder auf ihrem Weg zu mehr Stärke, Selbstvertrauen und Freude zu begleiten. Gemeinsam können wir die besten Voraussetzungen schaffen, dass ihr Kind nicht nur im Sport, sondern vor allem im Leben wächst“, so sein Credo.

Kinder können ab dem Alter von drei bis fünf Jahren spielerisch Bewegung, Respekt und Selbstvertrauen erlernen. „Mit Spielen und Spaß sowie ersten Kickboxtechniken wachsen sie Schritt für Schritt über sich hinaus“, meint er. Auch Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren seien bei ihm richtig. Bei ihnen sorge eine gute Mischung aus Bewegung, Technik und Spaß für einen gesunden Aufbau von Kraft, Ausdauer, sowie Körpergefühl.

Zugleich würden Disziplin, Konzentration und ein respektvoller Umgang miteinander vorausgesetzt. Ab neun bis zu 13 Jahren werde Wert auf saubere Techniken gelegt, dabei stünden auch Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Selbstvertrauen im Fokus. Ab 14 Jahren biete er ein effektives Ganzkörpertraining an. Aber auch Erwachsene seien bei ihm richtig – und er habe auch die Voraussetzungen, Gürtelprüfungen anzubieten.

Sportliche Karriere begann mit zwölf Jahren

Er selbst begann mit zwölf Jahren mit dem Kampfsport. Der heutige Schwarzgurt–Träger hat sich diversen Karate-Stilen, Jujutsu, Kickboxen und dem Boxen verschrieben – aber auch der modernen israelischen Selbstverteidigungsvariante „Krav Maga“.

Er wurde drei Mal Deutscher Meister, Vize-Europa- und Europameister sowie mehrfach Regionalmeister. „Wichtiger als Titel sind für mich aber die Werte, die Kampfsportarten vermitteln – Respekt, Disziplin, (mentale) Stärke und Selbstvertrauen“, betont er. Diese Erfahrungen wolle er weitergeben, vor allem an Kinder, die es heutzutage nicht leicht hätten, sich zu behaupten.

Neuer Standort in Triberg

Nun gibt es seit wenigen Tagen im Nebengebäude des Campinghotels „daHeim“ eine Triberger Dependance der Kampfsportschule mit dem Namen „Kampfsportschule Leonardo Telesca“. Diese bietet zukünftig Angebote im Bereich Kickboxen, Fitnessboxing und Selbstverteidigung an, sowie zu den Themen Ernährung und Gesundheitsberatung. Informationen gibt es unter 0172/9 58 46 34.