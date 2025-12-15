Neues Angebot: Kampfsportschule jetzt auch mit Standort in Triberg

Für Leonardo Telesca geht es im Kampfsport um mehr als reine Technik. Das möchte er auch seinen Schülern mit auf den Weg geben.
Obwohl er in Triberg lebt, hat Kampfsporttrainer Leonardo Telesca schon seit einiger Zeit in St. Georgen eine Kampfsportschule eingerichtet. Allerdings steht bei ihm etwas anders im Mittelpunkt. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Kinder auf ihrem Weg zu mehr Stärke, Selbstvertrauen und Freude zu begleiten. Gemeinsam können wir die besten Voraussetzungen schaffen, dass ihr Kind nicht nur im Sport, sondern vor allem im Leben wächst“, so sein Credo.