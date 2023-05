In den sozialen Medien äußerte dann aber schnell jemand die Hoffnung, dass die Schonacher Metzgerei Hepting diese Lücke schließen könnte – Geschäftsräume seien ja vorhanden.

Stefanie und David Herrmann, die Inhaber der bekannten Schonacher Metzgerei, räumten ein, dass selbst der Schönwälder Bürgermeister Christian Wörpel sich bemüht habe, sie dazu zu bewegen, in den nun leeren Räumen des Vorgängers eine Filiale zu eröffnen.

Bald weiteres Kühlregal in „Renates Lädele“

„Obwohl wir personell recht gut aufgestellt sind, reicht es im Endeffekt zwar gut für unser Schonacher Geschäft einschließlich des Catering-Services“, so David Herrmann im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten – für eine Filiale aber würde es nicht reichen. „Es wäre sicherlich wenig hilfreich, wenn wir dann personelle Probleme auch in Schonach bekämen“, bekräftigte dazu Hermanns Ehefrau Stefanie.

Es gibt dennoch einen Lichtblick und eine gute Nachricht – schließlich kommt David Herrmann aus Schönwald und er wolle den Bürgern seines Heimatdorfs so weit als möglich helfen. Er ist seit der Schulzeit mit Manuel Mai befreundet. Als dieser sich mit ihm in Verbindung setzte, war klar, dass man gemeinsam etwas bewegen kann. In einer Wochenend-Aktion schuf Mai gemeinsam mit Mutter Renate Platz in „Renates Lädele“. Platz für ein weiteres Kühlregal, das noch in dieser Woche kommen soll.

Für eine Filiale reicht das Personal nicht

„Wir werden in dieser Kühltheke, die vorne eine Tür haben wird, frische Produkte aus der Metzgerei Hepting anbieten“, versprechen Renate und Manuel Mai als Inhaber von „Renates Lädele“. Das werden Wurst- und Fleischwaren sein, vorerst, der Jahreszeit entsprechend, auch viel Grillgut, so Stefanie und David Herrmann. Wer etwas will, das nicht standardmäßig in der neuen Kühlanlage vorhanden ist, könne das selbstverständlich bestellen, versprechen die neuen Geschäftspartner.

Renate Mai betont, dass sie gerne auch eine Fleischtheke eingebaut hätte, allein gäbe es da zwei Probleme: Zum einen fehle der Platz, zum anderen wäre dann auch bei ihr das Personalproblem vorhanden. „Wir denken, unsere Lösung ist eine, mit der allen Seiten geholfen ist“, sind sich die Beteiligten einig. Es wird also zumindest zum Wochenanfang eine gute Lösung geben.