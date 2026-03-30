Neues Angebot in Rheinfelden: Wo man am Sonntagnachmittag das Tanzbein schwingen kann

„Immer wieder sonntags“ heißt es ab Ostersonntag, 5. April, im Obergeschoss des Hochrheincenters.
Der „Tanznachmittag“ als neues Angebot findet ab April jeden Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr statt. Die Premiere ist am Ostersonntag, 5. April, im „Pop-Up by Pastakönig“ in der Kapuzinerstraße 2 im Obergeschoss des Hochrheincenters. „Egal wie alt oder jung Sie sind, ob Sie solo oder ein Paar sind – kommen Sie zum Tanzen, denn Tanzen macht Spaß. In Gesellschaft Freude an der Bewegung genießen, soziale Kontakte und Gesundheit fördern“, lautet die Devise von Helmuth Rieger, der dem Boogie Woogie Club Rheinfelden angehört.