Neues Angebot in Rheinfelden: Wo man am Sonntagnachmittag das Tanzbein schwingen kann

Der „Tanznachmittag“ als neues Angebot findet ab April jeden Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr statt. Die Premiere ist am Ostersonntag, 5. April, im „Pop-Up by Pastakönig“ in der Kapuzinerstraße 2 im Obergeschoss des Hochrheincenters. „Egal wie alt oder jung Sie sind, ob Sie solo oder ein Paar sind – kommen Sie zum Tanzen, denn Tanzen macht Spaß. In Gesellschaft Freude an der Bewegung genießen, soziale Kontakte und Gesundheit fördern“, lautet die Devise von Helmuth Rieger, der dem Boogie Woogie Club Rheinfelden angehört.

Im Pop-Up-Restaurant Zusammen mit Raffaele Solito – auch bekannt als Pastakönig – hat Rieger den Tanznachmittag initiiert. Hier geht es ums Dabeisein und ums Miteinander. Dazu ergänzt Solito, der dafür sein Pop-Up-Restaurant gerne zur Verfügung stellt: „Ich und mein Geschäftspartner Jan Kindle stehen dem Tanznachmittag offen gegenüber. Wir stellen den Saal, in dem Platz für 150 Personen ist, zur Verfügung und tragen den kulinarischen Teil bei.“ Dazu sagt Kindle: „Je nach Saison gibt es das passende Menü, so sind im Frühling zum Beispiel Spargeln und Erdbeeren angesagt.“

Die Musik macht Jürgen Häßler

Den musikalischen Part übernimmt Jürgen Häßler. Mit Keyboard und Saxofon sorgt er für den passenden Sound. Der Musiker ist in der Region gut bekannt. Egal ob Diskohits, Rock’n’Roll, Jive, Salsa, Tango oder Walzer – getanzt wird alles, was Frau und Mann Spaß macht. Der Tanznachmittag kostet keinen Eintritt, und es gibt auch keinen speziellen Dresscode.

Leben in die Stadt bringen

Die Idee mit dem Tanznachmittag stammt von Hobbytänzer Helmuth Rieger. Dazu erklärt er: „Ich gehe öfters zu Seniorentanzveranstaltungen in der Region und darüber hinaus, und ich finde, eine regelmäßig stattfindende Tanzveranstaltung passt auch für Rheinfelden. Mit Raffaele Solito habe ich einen Partner gefunden, der die Meinung mit mir teilt und die passende Location zur Verfügung stellt. Wir wollen mit dem Tanznachmittag Belebung in die Stadt bringen, auch am Beispiel umliegender Gemeinden wie Wehr, Bad Säckingen, Schopfheim oder Efringen-Kirchen. Aber auch am Beispiel unserer Schweizer Schwesternstadt, dem Einkaufscenter Stücki in Basel oder kirchlichen Organisationen in verschiedenen Dörfern. Einfach dazukommen und mittanzen.“

Kurzinfo

Tanztermine:

Premiere am Ostersonntag, 5. April, von 14 Uhr bis 17 Uhr. Die Gastronomie ist am Tanznachmittag immer von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Ein weiterer Tanznachmittag ist auf Muttertag, Sonntag, 10. Mai, terminiert.

Voranmeldung:

Raffaele Solito, Tel. 0152/2434583.