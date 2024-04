In der Lahrer Innenstadt gibt es jetzt eine Lehrstellen-Börse

1 Dem Schaufenster ist bereits zu entnehmen, dass hier etwas Neues kommt – eine Anlaufstelle für die „Job-Expedition“. Foto: Schabel

Acht Firmen haben sich in der Marktstraße 33 eingemietet, gegenüber dem Bistro „Wolkenkratzer“. Lahrs einst prominentester Leerstand dient künftig der Berufsorientierung – dort können sich junge Leute über Betriebspraktika informieren.









Die Schaufenster des Gebäudes am Rosenbrunnen sind vor wenigen Tagen umdekoriert worden. „Coming soon... Job-Xpedition“ ist dort nun zu lesen. Zum Dschungel-Thema mit grüner Aufmachung passen auch zwei Plüschtiger, die es sich in der Auslage gemütlich gemacht und die Passanten auf der Marktstraße im Auge haben.