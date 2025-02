Bundestags-Kandidatin im Nordschwarzwald Esken will Bürokratie abbauen, nicht Arbeitnehmerrechte

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken möchte für den Wahlkreis Calw in den Bundestag einziehen. Ihre Ideen: Familien entlasten, Firmen die in Deutschland investieren belohnen, und Bürokratie abbauen – aber nicht an der falschen Stelle.