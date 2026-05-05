Neues Angebot: Grenzüberschreitendes Bike-Sharing-System PubliBike ist gestartet

„PubliBike“ nimmt Fahrradleihstationen in den beiden Rheinfelden und Kaiseraugst in Betrieb. Das System soll den ÖPNV auf der letzten Meile ergänzen.
Mit dem Start des grenzüberschreitenden Bike‑Sharing‑ Systems PubliBike wollen die beiden Rheinfelden und die Gemeinde Kaiseraugst gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige, alltagsnahe Mobilität in der Hochrheinregion setzen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Einwohnern, Pendlern und Gästen stehen ab sofort flexible Veloangebote für kurze Wege und grenzüberschreitende Fahrten zur Verfügung.