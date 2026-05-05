Neues Angebot: Grenzüberschreitendes Bike-Sharing-System PubliBike ist gestartet

„PubliBike“ nimmt Fahrradleihstationen in den beiden Rheinfelden und Kaiseraugst in Betrieb. Das System soll den ÖPNV auf der letzten Meile ergänzen.

Mit dem Start des grenzüberschreitenden Bike‑Sharing‑ Systems PubliBike wollen die beiden Rheinfelden und die Gemeinde Kaiseraugst gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige, alltagsnahe Mobilität in der Hochrheinregion setzen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Einwohnern, Pendlern und Gästen stehen ab sofort flexible Veloangebote für kurze Wege und grenzüberschreitende Fahrten zur Verfügung.

Steuerung via App Mitten auf der Rheinfelder Rheinbrücke haben Stadtpräsidentin Claudia Rohrer (Rheinfelden/Schweiz), Oberbürgermeister Klaus Eberhardt (Rheinfelden/Baden) und Gemeindepräsident Jean Frey (Kaiseraugst) am Maifeiertag das grenzüberschreitende Bike-Sharing Hochrhein in ihren Gemeinden offiziell lanciert.

Zum Start werden in Schweizer Rheinfelden drei Bike-Sharing-Stationen eingerichtet. Diese befinden sich an strategisch günstigen Standorten beim Bahnhof, in der Marktgasse vor dem Rathaus und beim Restaurant „Feldschlösschen“ bei der Brauerei.

Im deutschen Rheinfelden werden ebenfalls zwei Stationen eröffnet: beim Bahnhof und beim Kastanienpark (neben der Stadtbibliothek). In Kaiseraugst wird die erste Station beim Bahnhof eingerichtet.

Rückgabe hüben wie drüben

Dort stehen dort E-Bikes und klassische Velos zur Ausleihe bereit. Die Rückgabe ist flexibel an jeder PubliBike-Station im gesamten Netz an einem der Standorte in der Hochrheinregion möglich. Das Bike-Sharing-System soll den öffentlichen Personennahverkehr ergänzen und besonders die sogenannte „letzte Meile“ erleichtern. Pendler können die Strecke vom Bahnhof oder von der Bushaltestelle zum Arbeitsplatz oder Wohnort überbrücken, sei es innerhalb von Rheinfelden oder grenzüberschreitend nach Rheinfelden (Baden) oder Kaiseraugst.

Eigener Tarif für den Hochrhein

Die Nutzung erfolgt über die PubliBike-App oder die Website. Registrierung, Ausleihe, Rückgabe und Bezahlung sind vollständig digital möglich. Dank der Partnerschaft innerhalb des PubliBike-Netzes können die Velos an allen Stationen im Verbund zurückgegeben werden. Für die Hochrheinregion steht zudem ein spezieller, vergünstigter „Hochrheintarif“ (B-Fit Pendler Hochrhein) zur Verfügung. Dieser ist in der PubliBike App abrufbar.

Pilotprojekt für drei Jahre

Zum Start des Bike-Sharing-Netzes PubliBike Hochrhein gibt es im Mai einen kostenlosen Sieben-Tagespass. Ab Einlösung des Promocodes „hochrheinbike7“ können während sieben Tagen pro Fahrt jeweils die ersten 30 Minuten kostenlos genutzt werden.

Das Pilotprojekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Ziel ist es, das Netz schrittweise um weitere Bike-Sharing-Standorte und Gemeinden entlang des Hochrheins zu erweitern. Die Gesamtkoordination liegt beim Landkreis Waldshut.

Weitere Informationen auf www.publibike.ch und in der PubliBike-App.