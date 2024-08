Neues Angebot für mehr Nachhaltigkeit: Ein Regal voller Geschenke in der Lahrer Mediathek

Die Mediathek Lahr hat ihr Angebot seit einigen Wochen um eine neue, nachhaltige Initiative erweitert: Das „Fairschenkregal“. Das Projekt richte sich an alle, die einen Beitrag zur Müllvermeidung leisten möchten, teilt die Stadt mit. Direkt neben der „Bibliothek der Dinge“ biete das „Fairschenkregal“ die Möglichkeit, gut erhaltene Gegenstände, die zu schade für den Müll sind, einer neuen Bestimmung zuzuführen.

Das Ganze funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Wer etwas besitzt, das er oder sie nicht mehr benötigt, aber noch in gutem Zustand ist und anderen Freude bereiten könnte, kann es in das Regal stellen. Gleichzeitig können Interessierte vorbeikommen und sich diese geschenkten Gegenstände mitnehmen – ohne Gegenleistung.

Haushaltsauflösungen sind nicht erwünscht

Um eine faire und reibungslose Nutzung zu gewährleisten, gelten laut Stadt folgende Regeln: Es dürfen nur Gegenstände in das Regal eingestellt werden, die noch in gutem Zustand sind und anderen Freude bereiten können. Größere Gegenstände und ganze Haushaltsauflösungen finden keinen Platz. Dafür stehe in Lahr der Wertstoffhof Sulz mit seinem „Geschenkt!-Haus“ zur Verfügung, so die Stadt. Die Spenden sollten daher auf kleinere Artikel beschränkt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen dabei keine Elektrogeräte in das Regal gestellt werden. Auch Bücher, CDs, DVDs gehörten nicht in das „Fairschenkregal“.

Die Mediathek übernimmt keine Haftung für die Gegenstände im „Fairschenkregal“. Jeder Besucher handelt auf eigene Verantwortung, heißt es aus dem Rathaus.

Mit dem „Fairschenkregal“ möchte die Mediathek laut der Mitteilung einen weiteren Ort in Lahr schaffen, an dem liebgewonnene, aber nicht mehr benötigte Gegenstände einen neuen Besitzer finden können. Das Angebot ergänzt die bereits bestehenden nachhaltigen Initiativen der Mediathek, wie die Medienausleihe, die „Bibliothek der Dinge“, die Saatgutbibliothek sowie die regelmäßigen Tauschbörsen für Kleidung, Pflanzen und Spielsachen.

„Mit dem ’Fairschenkregal’ möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern von Lahr eine zusätzliche Möglichkeit bieten, aktiv zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung beizutragen. Es ist eine Einladung, sich bewusst für ein nachhaltigeres Leben zu entscheiden,“ erklärt Anita Nuvolin von der Mediathek Lahr.

Die Öffnungszeiten

Das „Fairschenkregal“ ist zu den regulären Öffnungszeiten der Mediathek zugänglich. Interessierte sind eingeladen, vorbeizukommen, zu stöbern und vielleicht sogar den ein oder anderen neuen Schatz zu entdecken, teilt die Stadt mit.