Neues Angebot der VHS: Boule spielen für Einsteiger

1 Der Bouleplatz am „Quellehüsli“ im Grenzacher Emilienpark Foto: Tim Nagengast Vor dem regulären Bouleturnier der Volkshochschule Grenzach-Wyhlen kann nun auch unter fachlicher Anleitung geübt werden.







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Die VHS Grenzach-Wyhlen veranstaltet am Donnerstag, 23. Juli, erstmals eine lockere Einsteiger-Runde für das Boule-Spiel. Diese findet im Emilienpark Grenzach vor dem klassischen VHS-Boule-Turnier statt und beginnt um 16.45 Uhr. Teilnehmen können Personen, die bisher noch nicht beim Turnier dabei waren und Lust haben, das Boule-Spiel auszuprobieren. Der Spaß steht hier klar im Vordergrund, der Spielmodus wird je nach Teilnehmerzahl direkt vor Ort festgelegt. Zu Beginn werden die Spielregeln erklärt, und während des Spiels steht jemand für Fragen zur Verfügung. Proviant und Boule-Kugeln bringen die Teilnehmer selbst mit. Anmeldungen bis zum 19. Juli an sowie weitere Informationen unter Tel. 07624/1033, vhs@grenzach-wyhlen.de.