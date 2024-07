Der Chatbot VS soll den Bürgern ab sofort Antworten rund um die Uhr bieten. Das kündigt die Stadtverwaltung VS an.

Mit einem neuen Angebot für den Online-Dialog mit den Bürgern geht die Stadt Villingen-Schwenningen auf ihrer städtischen Webseite ins Rennen.

Der Chatbot VS funktioniert getreu dem Motto: „Ich bin 24 Stunden für Sie da!“.

Wie genau kann der Online-Helfer unterstützen? Über das Sprechblasen-Symbol auf der städtischen Webseite können die Nutzer dem Chatbot VS ihre ganz persönliche Frage zu städtischen Themen stellen. Der Chatbot wird dann in der Regel die entsprechende Antwort darauf geben, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Lernendes System

„Das System ist ein Lernendes und entwickelt sich mit jedem Dialog weiter. Jeder Nutzer kann also dabei helfen, dass der Chatbot, der aktuell in einem Testmodus läuft, von Mal zu Mal besser wird“, erklärt Florian Rathfelder vom Referat des Oberbürgermeisters, der gemeinsam im Team mit dem DigiAmt der Stadt mitentwickelt hat.

„Die meisten Menschen wünschen sich, schneller und leichter an Informationen zu kommen. Der Chatbot VS hilft dabei und soll zeigen, dass die Stadt sich auch als Dienstleister im digitalen Raum versteht“, so Max Lorse von der Abteilung Strategie und Transformation im DigiAmt.

Während der Nutzung könne direkt Feedback zur Zufriedenheit mit den Antworten gegeben werden, heißt es. Dieses helfe dabei, die Genauigkeit der Antworten stetig zu verbessern.

Der Chatbot VS spuckt aber jetzt schon zuverlässige Antworten zu den Dienstleistungen der Stadt, zu Fragen rund um Familie, Kultur und den allermeisten städtischen Themen aus, zeigt die Stadt weiter auf. Selbst ein netter Smalltalk mit dem Online-Helfer sei möglich – er gebe auch gerne Infos zur Wetterlage in VS.

Infobedarf der Bürger

Mit dem Chatbot reagiere die Stadt Villingen-Schwenningen auf den Informationsbedarf der Bürger und biete einen echten Mehrwert. Die Digitalisierung biete Alternativen zu bisherigen Behördengängen und helfe dabei, Lösungen für die Anliegen zu finden. Dank der innovativen Technik und seiner einfachen Bedienbarkeit habe der Chatbot gute Chancen, den Bürgern eine echte Hilfe im Alltag und im Kontakt zu den Behörden zu sein, meint die Stadtverwaltung VS.