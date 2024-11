Der Ruster Bürgermeister ist neuer Vorsitzender des Regionalverbands Südlicher Oberrhein. Die Verbandsversammlung hat ihn am Mittwoch bei einer Sitzung in Offenburg gewählt.

Klare erhielt bei der Verbandsversammlung im Landratsamt im ersten Wahlgang 49 Stimmen der 75 anwesenden Verbandsmitglieder, heißt es in einer Mitteilungg des Regionalverbands.

Mitbewerber Martin Rupp kam lediglich auf 26 Stimmen. Klare ist amtierender Bürgermeister der Gemeinde Rust (seit 2014) und Ortenauer Kreisrat (seit 2019). Der Verbandsversammlung des Regionalverbands gehört der frühere Freiburger Gemeinderat bereits seit 15 Jahren an.

Klare freue sich darauf, den Regionalverband in neuer Rolle führen und die Interessen der Region vertreten zu dürfen, heißt es in der Mitteilung. In seiner Vorstellung betonte Klare, dass sich die Region wandele, wandeln müsse: „Klimawandel, Digitalisierung, Energieversorgung, Wohnraummangel und Mobilitätswende sind nur einige der Herausforderungen, die uns täglich neu beschäftigen.“

Lob für Vorgänger im Amt Otto Neideck

Die Schnittstellenfunktion des Regionalverbands – „zwischen naturräumlichen Gegebenheiten, gesellschaftlichen Bedürfnissen und kommunalpolitischer Entscheidungsfindung“ – motiviere ihn, die Zukunft des Regionalverbands aktiv mitzugestalten.

Viel Wertschätzung brachte der neue Vorsitzende der Verbandsversammlung laut Mitteilung auch seinem Vorgänger entgegen: Otto Neideck habe das Amt mit Umsicht, großem Engagement und Weitblick geführt, erklärte Klare. In diesem Sinne ermunterte er die Regionalräte daran zu arbeiten, „dass der Regionalverband die Beziehungen und das Zusammenleben der Menschen in unserer Region fördert und jeden Tag ein Stückchen besser macht.“