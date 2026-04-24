Neues Album mit 85: Der lange Weg des Ringo Starr - Ex-Beatle zelebriert Country

Nicht viele 85-Jährige sind so fit wie Ringo Starr. Schon wieder hat der Ex-Beatle ein neues Album. Darauf geht er seiner lebenslangen Country-Leidenschaft nach - mit prominenten Gästen.
London/Los Angeles - Im vergangenen Jahr überraschte Ringo Starr seine Fans, als er mehr als 50 Jahre nach "Beaucoups Of Blues" wieder ein Country-Album veröffentlichte. Die Arbeit an "Look Up" mit T Bone Burnett machte dem Ex-Beatle so viel Spaß, dass er jetzt nachlegt. "Long Long Road" heißt sein 22. Studioalbum. Dafür ging der rastlose 85-Jährige, der eher unter seinem Vornamen als seinem Nachnamen bekannt ist, erneut mit der Country-Ikone ins Studio.