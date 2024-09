Neues Album: Ein Herzenswunsch – Helene Fischer macht Musik für Kinder

1 Künftig gibts von Fischer auch Musik für die Kleinsten. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Helene Fischer ist bekannt für Pop-Schlager und aufwendige Bühnenshows. Jetzt geht die Künstlerin neue musikalische Wege und bringt Kinderlieder heraus - mit dabei: ein 3D-Abbild ihrer selbst.









Berlin - Von "La-le-lu" bis zum "Fliegerlied" – Helene Fischer macht nun Musik für Kinder. Ihr erstes Album mit Kinderliedern soll am 1. November auf den Markt kommen, weitere folgen. Für ihre Fans sei das vielleicht etwas überraschend, doch Kinderlieder zu machen, das sei schon lange ein Herzenswunsch von ihr gewesen, sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. "In letzter Zeit hatte ich viele Gelegenheiten, in Sachen Kinderlieder zu einem Profi zu werden", sagte Fischer, die selbst Mutter ist. Daraus sei die Idee entstanden, eine Sammlung an Kinderliedern zu veröffentlichen.