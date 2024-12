Neuerungen: Was die neue Grundsteuer für Hausbesitzer und Mieter heißt

1 Am 1. Januar treten neue Regeln für die Grundsteuer in Kraft. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ab 2025 wird die Grundsteuer in Deutschland anders berechnet. Für manche Hausbesitzer könnte es deutlich teurer werden. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.









Link kopiert



Seit langem sind die Finanzämter an der Umsetzung der neuen Regeln, am 1. Januar treten sie dann in Kraft: Für Grundbesitzer, Häuslebauer und auch Mieter wird dann die fällige Grundsteuer nach einem neuen Konzept berechnet. Was sich dann ändert und warum gab es überhaupt eine Reform? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.