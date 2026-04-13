Neuerung vor Saisonstart: Badevergnügen in Schopfheim wird teurer

Höhere Preise, teils spätere Öffnung, dafür keine frühere Schließung bei schlechtem Wetter: Die wichtigsten Eckdaten für die neue Schwimmbadsaison in Schopfheim.
Die Eintrittspreise für das Schopfheimer Schwimmbad sollen auf die neue Saison hin angehoben werden – durchschnittlich um etwa sechs Prozent. Das schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. Der Einzeleintritt für Erwachsene beispielsweise soll dann fünf Euro statt bisher 4,80 Euro kosten, Kinder zwischen sechs sechs und 17 Jahren sollen 3,40 statt 3,20 Euro zahlen und eine Familientageskarte soll 13,50 statt 12,80 Euro kosten. Die deutlichste Erhöhung – plus 20 Prozent – soll es bei den Saisonkarten für Erwachsenen geben: Neu 115 statt bisher 96 Euro (siehe Infokasten).