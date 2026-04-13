Neuerung vor Saisonstart: Badevergnügen in Schopfheim wird teurer

Höhere Preise, teils spätere Öffnung, dafür keine frühere Schließung bei schlechtem Wetter: Die wichtigsten Eckdaten für die neue Schwimmbadsaison in Schopfheim.

Die Eintrittspreise für das Schopfheimer Schwimmbad sollen auf die neue Saison hin angehoben werden – durchschnittlich um etwa sechs Prozent. Das schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. Der Einzeleintritt für Erwachsene beispielsweise soll dann fünf Euro statt bisher 4,80 Euro kosten, Kinder zwischen sechs sechs und 17 Jahren sollen 3,40 statt 3,20 Euro zahlen und eine Familientageskarte soll 13,50 statt 12,80 Euro kosten. Die deutlichste Erhöhung – plus 20 Prozent – soll es bei den Saisonkarten für Erwachsenen geben: Neu 115 statt bisher 96 Euro (siehe Infokasten).

Mehr Erlöse erhofft Durch die Preisanpassungen erhofft sich die Stadt eine Verbesserung der Erlöse aus den Eintrittsgeldern: Bei gleichbleibender Besucherzahl kämen 240 000 Euro statt der 230 000 von 2025 herum. Klar ist aber: Auch wenn sich die Erlöse verbessern lassen sollten: Das Schwimmbad ist und bleibt ein Defizitbetrieb, für den die Stadt Jahr für Jahr mehr als eine halbe Million Euro Verlustausgleich zuschießt.

Die Preise wurden im vergangenen Jahr bereits erhöht, zuvor zuletzt im Jahr 2023.

Schopfheim im Vergleich

Im Vergleich liegen die Schopfheimer Tarife auch nach der Erhöhung im mittleren Bereich, führt die Stadt mit Blick auf andere Bäder im Landkreis aus, wo beispielsweise der Einzeleintritt zwischen vier Euro (Kandern) und 6,50 Euro (Schönau) liegt. Und auch mit der Erhöhung selbst sieht sich die Stadt Schopfheim in guter Gesellschaft: Auch in zahlreichen anderen Städten von Lörrach über Rheinfelden bis Todtnau müssen die Badegäste in diesem Jahr mehr bezahlen.

Teils spätere Öffnung

In Sachen wöchentlicher Betriebsstunden liegt das Schopfheimer Bad laut Auflistung der Stadt mit durchgängig 86 Stunden sowohl in der Hauptsaison als auch in den Randzeiten Mai und September sogar deutlich vorn. Vor diesem Hintergrund scheint denn auch die leichte Verkürzung der Öffnungszeiten verkraftbar: Freitag bis Sonntag soll das Bad künftig erst um 10 Uhr (bisher: 9 Uhr) öffnen.

Montag bis Donnerstag indes ist die Einrichtung weiterhin von 6 bis 9 Uhr fürs Frühschwimmen geöffnet – um dann ab 9 Uhr direkt in den regulären Betrieb überzugehen.

Dazuhin soll die Schlechtwetterregelung entfallen, der zufolge das Bad bei miesem Wetter bereits um 18 Uhr schließen konnte. „Die frühere Schließung führte oft zu Unzufriedenheit und Diskussionen bei den Besuchern“, hält die Stadt dazu fest und will dies nun mit Blick auf Zufriedenheit und Verlässlichkeit ändern: Das Bad soll nun jeden einzelnen Tag bis 20 Uhr geöffnet bleiben. „Das Freibad Schopfheim hat genügend überdachte Aufenthaltsbereiche um das Schwimmen auch bei schlechtem Wetter zu ermöglichen“, heißt es dazu. Auch arbeitsrechtlich wäre eine Fortführung der Schlechtwetter-Regelung nicht ganz unproblematisch, deutet die Stadt an.

Saisonstart und Vorverkauf

Die Saison im Schopfheimer Bad läuft grundsätzlich von Mitte Mai bis Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg. Für 2026 fällt der Startschuss am Samstag, 16. Mai, das Ende ist für Sonntag, 13. September, geplant – mit Option auf Verlängerung um eine Woche, falls das Wetter mitspielt.

Bei den Saisonkarten gilt wie gehabt: Wer den Vorverkauf nutzt, kann einige Euro einsparen. Er beginnt am Montag, 4. Mai. Nähere Informationen gibt die Stadt im Vorfeld bekannt.

Badeteam und Kiosk

Nach dem Weggang des langjährigen Schwimmbad-Chefs Matthias Wüst ist laut Stadt zwischenzeitlich eine Nachfolge gefunden; das neue Team soll noch im April vorgestellt werden. Auch beim Kiosk steht ein Wechsel an, nachdem der bisherige Betreiber Tessy Reda den Pachtvertrag nicht verlängert hat. Die dringend nötige Sanierung des Schwimmbad wird auch in diesem Jahr nicht angegangen: Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2027 starten, hieß es zuletzt.

Info: Der Gemeinderat tagt am Montag, 20. April, ab 19 Uhr, im Ratssaal.