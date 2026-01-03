Neuerung in Schramberg: Mehr Raum für Kampfkunst und Prävention

Zur Neueröffnung der „Dragon & Tiger Kampfkunstschule“in der Schramberger Bahnhofstraße erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Die „Dragon & Tiger Kampfkunstschule“ feiert 2026 ihr zehnjähriges Bestehen – und verbindet dieses Jubiläum mit einem Schritt in die Zukunft: der Eröffnung neuer Trainingsräume in Schramberg. Am Samstag, 10. Januar, lädt die Kampfkunstschule von 11 bis 16 Uhr zur offiziellen Eröffnungsfeier in die Bahnhofstraße 33 im Schramberger Majolika Firmenpark (ehemalige Post, direkt neben Kaufland) ein.

Die Kampfsportschule steht für eine ganzheitliche Verbindung aus Kampfkunst, Persönlichkeitsentwicklung und Gewaltprävention. Mit dem neuen Standort erweitert „Dragon & Tiger“ ihr regionales Angebot und schafft zusätzliche Kapazitäten für Training, Präventionsarbeit und Bildungsprogramme für alle Altersgruppen, heißt es in einer Mitteilung. In den neuen Räumlichkeiten wird ein vielfältiges Kursangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Dazu zählen unter anderem Shaolin Kung Fu, Kickboxen, Selbstverteidigung (DIM MAK), traditionelles Waffentraining, Akrobatik & Breakdance sowie das speziell für Kinder ab drei Jahren konzipierte Programm „Kung Fu Panda“.

Stärkung der Persönlichkeit

Der Einstieg ist unabhängig von Alter oder Vorerfahrung jederzeit möglich. Die regulären Kurse in Schramberg beginnen bereits am 8. Januar.

Ein besonderer Schwerpunkt der Kampfkunstschule liegt auf Gewaltprävention, Deeskalation und der Stärkung der Persönlichkeit.

Kooperation mit Schulen

Seit Jahren arbeitet „Dragon & Tiger“ erfolgreich mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen, sozialen Einrichtungen und Unternehmen zusammen. Angeboten werden individuell zugeschnittene Seminare und Workshops, darunter Selbstverteidigungs- und berufsspezifische Trainings sowie das bewährte Kinderprogramm „Mut tut gut – Kinder stark machen“.

Die Kampfkunstschule ist zudem aktives Mitglied im Bundesverband für Gewaltprävention, was die fachliche und pädagogische Qualität der Arbeit unterstreicht.

Zur Neueröffnung erwartet die Besucher ein Programm mit Vorführungen, Einblicken in laufende Kurse sowie einem traditionellen Löwentanz. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich direkt vor Ort für ein kostenloses Probetraining anzumelden.