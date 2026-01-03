Neuerung in Schramberg: Mehr Raum für Kampfkunst und Prävention

Zur Neueröffnung der „Dragon & Tiger Kampfkunstschule“in der Schramberger Bahnhofstraße erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.
Die „Dragon & Tiger Kampfkunstschule“ feiert 2026 ihr zehnjähriges Bestehen – und verbindet dieses Jubiläum mit einem Schritt in die Zukunft: der Eröffnung neuer Trainingsräume in Schramberg. Am Samstag, 10. Januar, lädt die Kampfkunstschule von 11 bis 16 Uhr zur offiziellen Eröffnungsfeier in die Bahnhofstraße 33 im Schramberger Majolika Firmenpark (ehemalige Post, direkt neben Kaufland) ein.