Neuerung in Schiltach: Ein Weihnachtsmarkt fürs Pflegeheim

„Sie riechen ganz lecker nach gebrannten Mandeln“, stellte ein Polizist fest, als er eine Mitarbeiterin der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell am Donnerstagabend auf ihrem Nachhauseweg im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Schiltach anhielt. Kein Wunder: Sie hatte bis in den Abend die süßen Kerne beim ersten öffentlichen Weihnachtsmarkt der SGS frisch geröstet und lockte mit dem weihnachtlichen Duft die Bewohner des Pflegeheims Gottlob-Freithaler-Haus in den Garten vor dem Pflegeheim.

In dicke Jacken und Decken eingehüllt, genossen diese nicht nur die Mandeln, sondern auch Glühwein, Punsch, frische Waffeln und Schupfnudeln, beobachteten, wie der Küchenchef der Einrichtung Raclettekäse schmolz und auf frisches Brot verteilte, und flanierten mit Hilfe von Rollatoren und Rollstühlen oder in Begleitung ihrer Angehörigen zu Fuß entlang der schönen Verkaufsstände durch die angelegten Wege im Garten. So manches kunstvolle und handgefertigte Weihnachtsgeschenk wanderte über die Theken der Marktstände.

Unzählige Lichter

Vor allem aber genossen die Besucher die unzähligen Lichter und thematischen Lichtinseln mit Rentieren, Wichteln, Schnee- und Weihnachtsmännern, den großen, geschmückten Christbaum unter einem riesigen Weihnachtsstern vor dem Eingang zum Pflegeheim und den Trubel ums Haus und im weihnachtlich ausgeleuchteten Foyer und im Schlossbergsaal des Gebäudes.

Viele Freunde des Pflegeunternehmens und auch fremde Besucher nutzten die Gelegenheit, nach Feierabend über den stimmungsvollen, kleinen Weihnachtsmarkt des Pflegeheims zu flanieren.

Familienfotos mit dem Nikolaus

Gerne blieben sie im hauseigenen Café „Am Schlossberg“ sitzen, kamen mit Bewohnern des Pflegeheims ins Gespräch oder machten im Fotosetting vor weihnachtlicher Kulisse Familienfotos mit Nikolaus und Knecht Ruprecht, das gleich ausgedruckt wurde.

Überall hörte man Weihnachtmusik aus den Lautsprechern. Gegen Abend sogar live von den „K(r)ampfmusikern“ - der Fasnetssabordnung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach. Diesmal spielten sie keine Partyhits, sondern stimmungsvolle Weihnachtslieder, was beim Publikum sehr gut ankam.

„Die Atmosphäre war besonders schön und ein Erlebnis für die Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner. Ohne das Engagement unserer Mitarbeitenden hätten wir das gar nicht stemmen können. Ihnen und auch den Musikern gilt mein Dank. Ich fand’s richtig klasse. Schön war auch, dass so viele Gäste kamen, die sonst wenig Berührung mit der Sozialgemeinschaft haben. Das verbindet uns als Menschen und verwurzelt bis tief in unsere Gemeinde hinein“, resümierte Uli Eßlinger, geschäftsführender Leiter der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell, nach Ende des Weihnachtsmarktes.