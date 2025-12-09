Neuerung in Schiltach: Ein Weihnachtsmarkt fürs Pflegeheim

Viele Besucher nahmen am ersten Weihnachtsmarkt der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell teil.
„Sie riechen ganz lecker nach gebrannten Mandeln“, stellte ein Polizist fest, als er eine Mitarbeiterin der Sozialgemeinschaft Schiltach/Schenkenzell am Donnerstagabend auf ihrem Nachhauseweg im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Schiltach anhielt. Kein Wunder: Sie hatte bis in den Abend die süßen Kerne beim ersten öffentlichen Weihnachtsmarkt der SGS frisch geröstet und lockte mit dem weihnachtlichen Duft die Bewohner des Pflegeheims Gottlob-Freithaler-Haus in den Garten vor dem Pflegeheim.