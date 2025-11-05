Neuerscheinung zum Jahresende: Tennenbronn-Kalender zeigt die Natur

Ulrich Grießhaber hat wieder einige seiner schönsten Bilder von Tennenbronn zu einem Kalender für das Jahr 2026 zusammengestellt.
Nach dem großen Erfolg des Kalenders in den Vorjahren gingen auch dieses Jahr wieder schöne Schwarzwaldmotive in Druck. Der Kalender zeigt die Natur und den Ort Tennenbronn im Wandel der Jahreszeiten. Es finden sich Bilder auf dem Kalender vom eisigen Winter auf der Altenburg über die goldgelbe Ginsterblüte im Eichbachtal bis hin zu einer bunten Herbststimmung im Gersbachtal. Mit einem Bild der Ichbehexen an ihrem 40-jährigen Jubiläum findet sich dieses Jahr ein Fasnetsmotiv im Januarblatt des Kalenders.