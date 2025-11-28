Neuerscheinung im Advent: Die neue D’Kräz als Chronik der Heimatregion

Forschungsergebnisse und spannende Erkenntnisse zur Geschichte der Stadt Schramberg und ihrer Region enthalten die zehn Beiträge der aktuellen D’Kräz.
Jedes Jahr am Freitag vor dem ersten Advent um 11 Uhr, so will es die Tradition, präsentiert der Museums- und Geschichtsverein Schramberg die neueste Ausgabe der Zeitschrift D’Kräz. „Mit ihrem breiten Themenspektrum hat sie eine Bedeutung über Schramberg hinaus“, hob Arkas Förstner vom Museums- und Geschichtsverein Schramberg hervor. Ewald Graf, der die D’Kräz redaktionell betreut, führte dann durch die aktuelle Ausgabe. Mit 140 reich bebilderten und hochwertig gedruckten Seiten ist sie das „stärkste Heft“ seit dem Jubiläumsband 25 geworden. „Ein schönes Weihnachtsgeschenk“, meint Graf.