Neuerscheinung im Advent: Die neue D’Kräz als Chronik der Heimatregion

Forschungsergebnisse und spannende Erkenntnisse zur Geschichte der Stadt Schramberg und ihrer Region enthalten die zehn Beiträge der aktuellen D’Kräz.

Jedes Jahr am Freitag vor dem ersten Advent um 11 Uhr, so will es die Tradition, präsentiert der Museums- und Geschichtsverein Schramberg die neueste Ausgabe der Zeitschrift D’Kräz. „Mit ihrem breiten Themenspektrum hat sie eine Bedeutung über Schramberg hinaus“, hob Arkas Förstner vom Museums- und Geschichtsverein Schramberg hervor. Ewald Graf, der die D’Kräz redaktionell betreut, führte dann durch die aktuelle Ausgabe. Mit 140 reich bebilderten und hochwertig gedruckten Seiten ist sie das „stärkste Heft“ seit dem Jubiläumsband 25 geworden. „Ein schönes Weihnachtsgeschenk“, meint Graf.

Themen sind die Alltagswelt des 19. Jahrhunderts, die Geschichte und Fundstücke der Schramberger Burgen, ein bisher unbekannter Kirchenbau des 18. Jahrhunderts in Aichhalden und der im „Hecker-Regiment“ mitkämpfende in die USA ausgewanderte Bernhard Wolafka. Die weiteren Beiträge des Hefts beziehen sich auf das 150-jährige Jubiläum der H.A.U.-Uhrenfabrik Landenberger und der Fusion mit Junghans, das Auf- und Ab des „Eisen-Storz“ von den Anfängen bis heute, die Geschichte des 100 Jahre alten Trachtenvereins Schramberg und schließlich das Schicksal eines 1942 in Tennenbronn von den Nationalsozialisten erhängten polnischen Zivilarbeiters. Eine weitere Geschichte handelt vom Ringen um das Erbe des 1185 verstorbenen Heiligenbronner Klostergründers David Fuchs, als der „Fortbestand von Kloster und Rettungsanstalt auf der Kippe stand“.

Kommunalpolitischer Rückblick

Wie in jeder Ausgabe gibt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr einen kommunalpolitischen Rückblick auf das vorige Jahr 2024, gefolgt von der umfassenden Jahreschronik und einem Nachruf an den Tennenbronner „Heimathaus-Aktiven“ Edwin Klausmann.

Zusammen mit der aktuellen Ausgabe ist die D’Kräz eine Chronik von Schramberg und der umliegenden Region geworden, heben Förstner und Graf hervor: Die Hefte eins bis 39 können über die Universitätsbibliothek Freiburg im Internet gelesen werden, sogar mit Volltextsuche.

Ab sofort kann die neue D’Kräz bei den üblichen Verkaufstellen erworben werden.