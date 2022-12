1 Vanessa Burgbacher hat die 104 Seiten des Buchs illustriert. Foto: Burgbacher

Marianne und Vanessa Burgbacher wollen altes Wissen in die neue Zeit bringen: Sie haben ein Buch über die Rauhnächte geschrieben.















Rottweil - Bereits vor vielen Jahrhunderten waren die Rauhnächte, welche vom 25. Dezember bis zum 6. Januar andauern, bekannt. Schon damals wurde diese besondere Zeit genutzt um das vergangene Jahr zu reflektieren und positiv ins neue Jahr zu starten.

Eintragbuch mit vielen Tipps

In der Zwischenzeit ist so manch altes Wissen verloren gegangen. Marianne und Vanessa Burgbacher wollen das Alte Wissen in die neue Zeit bringen und haben hierfür ein Buch geschrieben. Es handelt sich, wie sie berichten, um ein Eintragbuch mit vielen Tipps, inspirierenden Fragen und Infos rund um die Rauhnächte.

Begleiter für die heutige Zeit

"Dieser alte Brauch ist ein wertvoller Begleiter gerade in der heutigen Zeit, in der vieles im Umbruch ist. Jeder kann die Rauhnächte ganz einfach für sich nutzen", so Marianne Burgbacher. Das Buch eignet sich daher sowohl für alle, die die Rauhnächte in diesem Jahr besonders achtsam erleben möchten, als auch für völlige Neulinge auf dem Gebiet der Rauhnächte.

Tochter und Jungunternehmerin Vanessa illustrierte die rund 104 Seiten mit winterlichen Motiven. Das Buch ist ab sofort im Naturgasthaus Bettlinsbad, sowie in der Buchhandlung Klein in Rottweil erhältlich. Auch online kann es im eigenen Shop bestellt werden: www.naturrauch.de.