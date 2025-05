Neueröffnungen in VS: Neue Angebote bringen frischen Wind ins Schwarzwald-Baar-Center

Neueröffnungen in VS

1 Im Schwarzwald-Baar-Center gibt es noch in diesem Monat Veränderungen. Foto: Simone Neß

Das Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen entwickelt sich weiter: Noch in diesem Monat wird in dem Einkaufszentrum ein Pop-up-Store eröffnen. Und auch das gastronomische Angebot wird erweitert.









Im Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen tut sich wieder etwas. Wie die Völkel Real Estate GmbH, bei der das Centermanagement liegt, in einer Pressemitteilung mitteilt, können sich die Kunden auf ein neues gastronomisches Angebot freuen und auch ein Leerstand wird noch in diesem Monat beseitigt. Gleichzeitig stehen auch bauliche Veränderungen an.