Neueröffnung Innenstadt: Zalando-Outlet in Freiburg steht in den Startlöchern

Einen Tag vor der Eröffnung laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Es wird noch mal alles auf Hochglanz poliert und die Regale und Kleiderständer mit Ware befüllt. Am Mittwoch, 10. September, um 10 Uhr eröffnet das Zalando-Outlet in der Kaiser-Josef-Straße 198 in Freiburg. Zuvor war dort der Modehändler Esprit zu finden. Die Filiale wurde aber Ende 2024 geschlossen, da die Marke insolvent gegangen ist und das Europageschäft abgewickelt wurde.

„Freiburg hat noch einen lebendigen Einzelhandel in der Innenstadt. Wir waren deshalb schon länger auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten in Freiburg“, erklärt die Geschäftsführerin der Zalando-Outlets Dorothee Schönfeld. „Die Mischung an Einheimischen und Touristen macht den Standort für uns sehr interessant“, erklärt Schönfeld. Das Geschäft ist bereits der 16. stationäre Laden des Onlineversandhändlers Zalando. Während sich das Onlinegeschäft mittlerweile in 25 europäischen Ländern etabliert hat, sind die Outlet-Stores bisher nur in deutschen Städten zu finden.

Schnell wechselndes Konzept

In den Outlets setzt der Versandhändler auf ein wechselndes Sortiment. Es werden Einzelstücke, retournierte Ware aus dem Onlinehandel sowie B-Ware mit kleinen Mängeln angeboten. „Die Ware kommt in unsere Logistikzentren und wird dort bearbeitet. Alles, was für den Onlinehandel noch geeignet ist, kommt zurück in den Kreislauf. Die Ware für die Outlets wird an ein zentrales Lager in Berlin gesendet und von dort an die Outlet-Stores verteilt“, erklärt Pressesprecherin Anne Frohnmayer. Auch müsse die Ware für die Stores noch etikettiert werden.

Die B-Ware werde lediglich mit dem Vermerk „2. Wahl“ auf dem Etikett gekennzeichnet. Eine Anmerkung, was genau defekt ist, sei zu aufwendig, so Frohnmayer. Neben Transparenz bei der Herkunft und der Qualität der Ware setze man auf hohe Rabatte als Kaufanreiz. „Die meisten Kunden verstehen das“, erklärt die Pressesprecherin.

Noch sind nicht alle regale vollständig bestückt. Foto: Alexander Blessing

Im Freiburger Store wird es auch erstmals eine Sportecke geben. „Wir haben festgestellt, dass Sport und Bewegung in Freiburg eine wichtige Rolle spielen“, erklärt Schönfeld dieses Angebot. Man müsse nun in den ersten Wochen schauen, wie dieses Angebot angenommen werde. Auch die Ausrichtung des Sortiments werde man beobachten und gegebenenfalls nachjustieren.

Spezielle Aktionen zur Eröffnung wird es nicht geben. Man setzte auf die Strahlkraft der Marke und auf die Erfahrung aus den anderen Store Eröffnungen. „Wir öffnen am Mittwoch und nicht direkt am Samstag, dass das Team sich etwas einspielen kann“, zeigt Schönfeld auf. Auch werde es im 1. Obergeschoss zwei temporärer Kassen geben, die das Personal an den ersten Tagen entlasten soll.

Eröffnung hatte sich verzögert

Eigentlich sollte das Outlet bereits im Frühjahr eröffnet werden, aber es ist zu Verzögerungen bei den Renovierungsarbeiten gekommen. Umso wichtiger war Schönfeld, dass es noch im September klappt. „Wir wollten unbedingt noch den Start in die Herbstsaison mitnehmen.“

Noch sind die Türen verschlossen. Foto: Alexander Blessing

Auf der 1500 Quadratmeter großen, dreigeschossigen Verkaufsfläche werde es eine täglich wechselnde Auswahl an Artikeln aus den Kategorien Damen, Herren, Kinder, Beauty, Accessoires und Sport geben. Auch den Saisonwechsel werde man im Store vollziehen. Die Artikel seien bis zu 70 Prozent gegenüber dem Originalpreis reduziert, so Frohnmayer. Den Großteil des Sortiments werden dabei Klamotten einnehmen.

„Wir haben einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben“, erklärt Schönfeld. Man sei vom Standort Freiburg mit seiner Nähe zu Frankreich und der Schweiz überzeugt und wolle nicht zuletzt aufgrund der Investition in die Räumlichkeiten längerfristig in Freiburg bleiben.