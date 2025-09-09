Neueröffnung Innenstadt: Zalando-Outlet in Freiburg steht in den Startlöchern

Das Zalando-Outlet wird am Mittwoch, 13. September, in der Freiburger Innenstadt eröffnet.
Einen Tag vor der Eröffnung laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Es wird noch mal alles auf Hochglanz poliert und die Regale und Kleiderständer mit Ware befüllt. Am Mittwoch, 10. September, um 10 Uhr eröffnet das Zalando-Outlet in der Kaiser-Josef-Straße 198 in Freiburg. Zuvor war dort der Modehändler Esprit zu finden. Die Filiale wurde aber Ende 2024 geschlossen, da die Marke insolvent gegangen ist und das Europageschäft abgewickelt wurde.