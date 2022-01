1 Gregor Schwanke und sein Hund Balu freuen sich auf einen erfolgreichen Start des Geschäfts Aqua Design Black Forest in der Heimatstadt Schwenningen. Foto: Kratt

In der Neckarstraße 56 dreht sich ab sofort alles um Aquaristik, Hunde- und Katzenbedarf – mit einer Portion Heimatgefühl dazu.















VS-Schwenningen - Dort, wo mit Kapadokya einst Hochzeitskleider verkauft und mit der Bar Hula Mula Cocktails geschlürft wurden, kehrt endlich wieder Leben ein: Im Geschäftsgebäude in der Neckarstraße 56 hat am Samstag das Tierbedarfsgeschäft Aqua Design Black Forest eröffnet.

Geschäft gibt es schon seit 2017

Inhaber Gregor Schwanke ist seinem Geschäft wahrlich kein Unbekannter mehr in der Branche. Seit 2017 schon gibt es Aqua Design Black Forest – zunächst war das Geschäft ein Jahr lang in Villingen beheimatet, danach drei Jahre lang in Vöhrenbach. Und dann bot sich für den Tierliebhaber die Möglichkeit, "günstig an das Objekt in der Neckarstraße zu kommen", wie Schwanke selber berichtet. Der Umzug ist für ihn quasi ein Glücksgriff. Denn nicht nur die Lage mit Nähe zur Innenstadt, zum Bahnhof und zur Autobahn sei ideal, hier konnte sich der Geschäftsmann auch vergrößern. Und das war auch nötig – trotz oder sogar wegen Corona. "Durch die Krise ist der Haustiermarkt gestiegen", erklärt Schwanke.

Angebot um Hunde- und Katzenbedarf erweitert

Bot Aqua Design Black Forest an den bisherigen Standorten nur Aquaristik-Bedarf an, dreht sich in der Neckarstraße ab sofort zusätzlich alles um Hund und Katze. Auf den 180 Quadratmetern im Obergeschoss hat Gregor Schwanke genügend Platz für das Equipment rund um die Vierbeiner, während im Erdgeschoss Aquariengläser, Fische, Garnelen oder Pflanzen zu bekommen sind. Von Kindesbeinen an hat der gebürtige Schwenninger ein Faible für Aquaristik, das auch künftig sein "Steckenpferd" bleiben soll.

Sein Steckenpferd ist zudem der Schwarzwald, der den Schwanke auf die Namensgebung seines Geschäfts brachte. "Schwarzwald, das ist meine Heimat, die über allem steht. Mit ihr fühle ich mich verbunden, sie macht mich glücklich." Kein Wunder also, dass er dort auch zusammen mit seiner Familie und seinem Hund Balu viel Zeit verbringt.

Individuelle und persönliche Note

Der Name soll aber auch den individuellen und persönlichen Charakter des Geschäfts unterstreichen und es von Mitbewerbern in der Umgebung unterscheiden. "Wir wollen uns bewusst abgrenzen – mit unserer Beratung und der Qualität unserer Produkte", beschreibt Gregor Schwanke. Dass er mittlerweile einen Namen in der Branche hat, davon zeugte mitunter die Resonanz bei der Eröffnung am Samstag. Sogar aus Hamburg waren Kunden angereist, insgesamt waren 76 Hotelaufenthalte gebucht.

Bisher steht der Schwenninger, der nun zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist, allein im Geschäft. Je nach Wachstum – vor allem im Obergeschoss ist noch genügend Platz zur Erweiterung des Sortiments – möchte er aber eine zusätzliche Verkaufskraft einstellen. Und so hofft Gregor Schwanke, dass er mit dem neuen Standort von Aqua Design Black Forest nicht nur eine Marktlücke, sondern auch ein weiteres Stück Heimat gefunden hat.