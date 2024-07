Neueröffnung in Schenkenzell: „Sweets by Natalie Kilgus“ bietet selbst gemachte Kuchen, Eis und mehr

1 Bürgermeister Bernd Heinzelmann gratulierte der jungen Unternehmerin Natalie Kilgus zur Betriebseröffnung. Foto: Lothar Herzog

Die 33-jährige Natalie Kilgus hat sich mit der Patisserie und Eismanufaktur „Sweets“ in Schenkenzell einen Lebenstraum verwirklicht.









Link kopiert



Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen: Unter dem Namen „Sweets by Natalie Kilgus“ gibt es in der Ortsmitte in Schenkenzell feine Backwaren und Eis zum Mitnehmen. Mit der Eröffnung einer Patisserie und Eismanufaktur hat sich die 33-jährige Natalie Kilgus einen Traum erfüllt. Dabei ist die junge Schenkenzellerin in der komfortablen Lage, von der Wohnung bis zum Arbeitsplatz und zurück nur ein Stockwerk überwinden zu müssen.