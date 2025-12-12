Neueröffnung in Neukirch: Der Fachmann für Kaffeemaschinen

Matthias Kirner repariert und verkauft Vollautomaten in Neukirch. Dazu kam er durch Zufall – als seine eigene Maschine nicht mehr funktionierte.
In Neukirch gibt es eine Anlaufstelle für die Reparatur und den Kauf von gebrauchten Kaffeevollautomaten. Matthias Kirner hat sich auf die Instandhaltung von Kaffeemaschinen spezialisiert und verkauft gebrauchte Geräte in den ehemaligen Räumlichkeiten von Schirmaiers Uhren- und Schmuckgeschäft in der Talstraße. Unterstützt wird er von seinem Vater Peter Kirner.