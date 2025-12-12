Neueröffnung in Neukirch: Der Fachmann für Kaffeemaschinen
1
In Neukirch gibt es eine Anlaufstelle für defekte Kaffeevollautomaten. Matthias Kirner (Mitte) betreibt mit der Unterstützung seines Vaters Peter Kirner eine Reparaturwerkstatt. Francesca Hermann vom Stadtmarketing gratuliert zu diesem Schritt. Foto: Stadtverwaltung

Matthias Kirner repariert und verkauft Vollautomaten in Neukirch. Dazu kam er durch Zufall – als seine eigene Maschine nicht mehr funktionierte.

In Neukirch gibt es eine Anlaufstelle für die Reparatur und den Kauf von gebrauchten Kaffeevollautomaten. Matthias Kirner hat sich auf die Instandhaltung von Kaffeemaschinen spezialisiert und verkauft gebrauchte Geräte in den ehemaligen Räumlichkeiten von Schirmaiers Uhren- und Schmuckgeschäft in der Talstraße. Unterstützt wird er von seinem Vater Peter Kirner.

 

Aus der Not heraus entdeckte Matthias Kirner das Interesse an Kaffeemaschinen, als das eigene Gerät defekt war. Er habe sich mit der Technik immer mehr auseinandergesetzt und den staatlich geprüften Techniker absolviert, heißt es in einer städtischen Mitteilung. Nebenberuflich repariert er nun die unterschiedlichsten Maschinen und bietet instandgesetzte Vollautomaten zum Kauf an.

„Unsere Kunden kommen aus dem gesamten süddeutschen Raum. Wir holen aus jeder Maschine das Maximale wieder heraus“, erklärt er. Außerdem gibt es bei Matthias Kirner Zubehör und Kaffeebohnen aus einer kleinen italienischen Rösterei.

 