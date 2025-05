Eine Radtour im Sommer am Brend entlang – klingt gut. Das findet auch die Stadt Furtwangen. Darum freut sich die Verwaltung umso mehr, dass künftig ein Fahrradgeschäft in der Hochschulstadt zum Radeln animiert. Zweirad Hug zieht mit einer neuen Filiale in die Bismarckstraße 11 ein – am 24. Mai öffnen sie ihre Türen.

Was das Geschäft anbietet und welche Ideen konkret in Furtwangen umgesetzt werden sollen, berichten Besitzer Pierino Silano und Francesca Hermann vom Stadtmarketing.

Verkauf und Reparatur

Lange ist es her, dass ein Fahrradgeschäft in der Raumschaft die Pforten öffnete. Pierino Silano ist Eigentümer von Zweirad Hug, ein Fahrradladen mit Sitz in Hüfingen, und sah in der leerstehenden zentralen Immobilie in Furtwangen die Möglichkeit, sein Geschäft auszudehnen. Auch der Stadt war es ein großes Anliegen, eine passende Ergänzung für Furtwangen zu finden. „Wir haben sehr lang aktiv gesucht, was in die Räumlichkeit passt. Drum freuen wir uns arg, Zweirad Hug hier begrüßen zu dürfen“, berichtet Hermann lächelnd.

Zweirad Hug bietet von Kinderfahrrädern über E-Räder bis Rennräder und Mountainbikes an. „Wir haben auch eine Werkstatt beziehungsweise einen „Bring-und-Hol-Dienst“. Wir verkaufen also, reparieren aber auch“, erklärt Silano. Ebenso liegen verschiedene Zubehörteile in der Filiale bereit, wie etwa Helme, Trinkflaschen oder Schlösser.

Sowohl der Fahrradladenbesitzer als auch das Stadtmarketing möchten durch das Geschäft den Radsport attraktiver gestalten. „Furtwangen ist eine totale Mountainbikeregion. Es gibt verschiedene Vereine oder auch den großen Mountainbikemarathon – das Geschäft passt also super in die Gegend“, hebt Hermann hervor.

Wer sich nicht direkt ein Fahrrad kaufen möchte, kann sich für eine Tour durch den Hochschwarzwald bald auch schon eines ausleihen können, kündigen Hermann und Silano ihre Planung an. Die Ausleihe solle auch für Touristen attraktiv sein. Ab wann, sei auch von der Nachfrage abhängig. Gebrauchte Fahrräder soll es in der Filiale zwar nicht geben, dennoch möchte Silano Hilfe anbieten und alte Räder neuen Besitzern vermitteln.

Kooperation mit Ketterer

An seine neue zweite Heimat hat sich der Fahrradbetrieb bereits teils gewöhnt. „Wir kooperieren mit der Druckgießerei Ketterer aus Furtwangen“, gibt der Besitzer bekannt. „Wir arbeiten mit ihrem Fahrrad-Montageständer. Ket-Lift4Bike heißt der elektrische und manuelle Ständer und ist ideal für E-Bikes, Mountainbikes und Fahrräder bis zu 50 Kilogramm.“

Die Eröffnung ist am Samstag, 24. Mai, um 9 Uhr. Ab dann hat das Geschäft immer dienstags und donnerstags von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 14 Uhr. Zunächst arbeitet Werkstattleiter Peter Schartel-Weber in der Furtwanger Filiale, Silano ist jedoch auf der Suche nach Verstärkung und Aushilfskräften. Bis dahin, sagt Silano, gebe er bei den Vorbereitungen für die Eröffnung noch Vollgas, bevor er die Türen schließlich öffnen kann.