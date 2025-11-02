Neueröffnung in Ebingen: Bahnreisende haben es künftig mit echten Menschen zu tun
In einheitlichem Design sind die neuen bwegt-Fahrgastcenter gestaltet. Foto: Verkehrsministerium Baden-Württemberg

Das neue bwegt-Fahrgastcenter im Ebinger Bahnhof ist ab Montag, 3. November, offen und Servicepersonal vor Ort.

Das bwegt-Fahrgastcenter am Bahnhof Ebingen eröffnet am Montag, 3. November. Der neue Beratungs- und Ticket-Verkaufsraum für Reisende eröffnet zunächst für 35 Stunden pro Woche: montags bis freitags, 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Bahnreisende erhalten dort Beratung, Fahrplanauskünfte sowie Tickets für den Nah- und Fernverkehr. Die Firma „Transdev Vertrieb“ betreibt im Auftrag des Landes die Beratungs- und Verkaufsstellen – einheitlich im bwegt-Design.

 

Einheitliche bwegt-Fahrausweisautomaten und Verkaufsstellen sollen laut Berthold Frieß, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, künftig für mehr Übersicht sorgen. Bahnreisende könnten sofort erkennen, wo sie ihre Tickets für die Fahrt mit bwegt-Zügen kaufen können, was vor allem für Gelegenheitsnutzer eine spürbare Verbesserung sei.

Neue Automaten kommen hinzu

Fahrgäste erhalten in bwegt-Fahrgastcentern Nah- und Fernverkehrstickets. Entlang der Strecke Tübingen Hauptbahnhof – Albstadt-Ebingen – Sigmaringen – Aulendorf werden ab November außerdem neue bwegt-Fahrausweisautomaten eingesetzt.

Keine Feier – es ist einfach offen

Eingerichtet ist das bwegt-Fahrgastcenter im früheren Zeitschriften- und Lebensmittel-Kiosk im Bahnhofsgebäude neben dem ehemaligen DB-Reisezentrum. Eine Eröffnungsfeier ist am Montag nicht geplant. Das bwegt-Fahrgastcenter öffnet einfach seine Pforten.

 