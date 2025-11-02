Neueröffnung in Ebingen: Bahnreisende haben es künftig mit echten Menschen zu tun

Bahnreisende haben es künftig mit echten Menschen zu tun

In einheitlichem Design sind die neuen bwegt-Fahrgastcenter gestaltet. Foto: Verkehrsministerium Baden-Württemberg Das neue bwegt-Fahrgastcenter im Ebinger Bahnhof ist ab Montag, 3. November, offen und Servicepersonal vor Ort.







Das bwegt-Fahrgastcenter am Bahnhof Ebingen eröffnet am Montag, 3. November. Der neue Beratungs- und Ticket-Verkaufsraum für Reisende eröffnet zunächst für 35 Stunden pro Woche: montags bis freitags, 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Bahnreisende erhalten dort Beratung, Fahrplanauskünfte sowie Tickets für den Nah- und Fernverkehr. Die Firma „Transdev Vertrieb“ betreibt im Auftrag des Landes die Beratungs- und Verkaufsstellen – einheitlich im bwegt-Design.