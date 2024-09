Neueröffnung in Donaueschingen: Junger Bäckermeister zieht ins einstige „Venezia“

1 Bylbyl Ponallangog (links) hat in der Käferstraße seine Bäckerei neu eröffnet. Das freut Hausbesitzer Hasi Ibraimi. Foto: Guy Simon

Bylbyl Ponallangog bietet im ehemaligen Eiscafé in der Käferstraße in Donaueschingen Balkan-Spezialitäten an. Seine Leidenschaft: Burek. Noch ist der 20-Jährige allein in der Backstube, das soll sich aber bald ändern.









Link kopiert



In der Käferstraße brennt schon früh am Morgen Licht. Dort, wo sich früher das erste Donaueschinger Eiscafé Venezia befand, steht ab 3 Uhr morgens Bylbyl Ponallangog in der Backstube und beginnt sein Tagwerk. Und das an sieben Tagen in der Woche. Der 20-jährige Bäckermeister hat dort seit dem 11. September sein Geschäft eröffnet.