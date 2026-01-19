Neueröffnung in Donaueschingen: Bowls-Bar Vibez – wenn es bunt, frisch und gesund wird

Bowls statt Döner – in Donaueschingen schließt die Bowls-Bar Vibez eine Lücke und zeigt, wie bewusste Ernährung und persönliche Geschichte zusammenfinden.
Avocado trifft auf Mango, Reis auf Sprossen, dazu das leise Klacken von Schalen hinter der Theke. In der Bowls-Bar Vibez in Donaueschingen werden Zutaten geschichtet, nicht gestapelt – mit geübten Handgriffen. Schwarze Handschuhe greifen nach frischem Gemüse, Soßen werden dosiert, am Ende entsteht eine Bowl (Schüssel), die wie eine Gesamtkomposition wirkt.