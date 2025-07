In der Hesse-Stadt herrscht Action im Action: Die Non-Food-Kette hat im Calwer City Center (CCC) am Samstag eine Filiale eröffnet. Zur Eröffnung kamen die Kunden in Scharen, um zu schauen und einzukaufen.

Am Eröffnungstag unterstützten so an allen Kassen Einpackhelfer, um die Abwicklung möglichst zügig voranzutreiben.

Freie Parkplätze sind kaum zu bekommen

Um einen der 190 kostenfreien Parkplätze zu belegen, mussten CCC-Besucher viel Geduld mitbringen, denn die Plätze waren dauerhaft belegt. Wie in einem Autokorso bewegten sich die Fahrzeuge im Stop-and-go-Verkehr. So war manch’ ein Autofahrer froh, nach seiner erfolglosen Rundfahrt durchs Parkhaus wieder hinausfahren zu können.

Mit einem Hauch Hektik im Blick wurde die Action-Marktleiterin von ihren Kolleginnen mal hierhin und mal dorthin gerufen, um Kundenfragen zu beantworten.

Ein Blick in die Vergangenheit des CCC verstärkt den Wert dieser Flut an Kunden: Vor gut elf Jahren standen am Eröffnungstag des Centers der damalige Oberbürgermeister Ralf Eggert und der Ordnungsamtsleiter Matthias Rehfuß zusammen mit einer Gruppe an Polizisten bereit, um das erwartete Chaos zu managen. Doch es war ernüchternd: Der Ansturm blieb aus. Nur vereinzelt fanden Kunden den Weg in den Neubau.

Kunden stürmen Geschäft regelrecht

Elf Jahre später haben sich die Träume von damals erfüllt. Die Kunden des neuen Action stürmten das City-Center zur Eröffnung hundertfach, wenn nicht gar tausendfach.

So hatte CCC-Hausmeister Klaus Altmann viel zu tun. Auch er weiß: „Action hat seine eigene Fangemeinde.“ Seit drei Jahren sorgt er im City-Center für Sauberkeit und Ordnung. Und freut sich, dass es dort jetzt mutmaßlich aufwärts geht. Ebenso wie die Verkäuferin im Modegeschäft AWG, die hofft, dass „nun die Durststrecke nach dem Ende von Rewe und HEM überwunden ist“. Außerdem meint sie: „Nun muss nur noch ein neuer Lebensmittelladen her.“