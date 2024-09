Das „Schwabia“ bietet heimische Speisen an

Neueröffnung in Balingen

1 Die neuen Imbiss-Besitzer Nadine Kröner-Nurhak und Mehmet Ali Nurhak freuen sich auf ihre Gäste. Foto: Inga-Lena Finkbeiner

Liebhaber der schwäbischen Hausmannskost dürfen sich freuen: Das neu eröffnete „Schwabia“ will genau solche Speisen anbieten.









Link kopiert



Für Liebhaber der schwäbischen Küche gibt es in Balingen eine neue Anlaufstelle. Am 2. September hat das „Schwabia“ in der Oberkirchstraße 14 eröffnet.