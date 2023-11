“Oscars Hotel 1415“ in Bad Liebenzell : Neues Restaurant öffnet -künftiges kitzelt Exotisches den Gaumen

1 Christopher, Patrick und Raphael Koch (von links) bei der Eröffnung im „OX – 1415 – Pop-up-Kitchen“. Foto: Günther Wallburg

„Oscars Hotel 1415" in Bad Liebenzell hat sein Angebot erweitert.









Die neue Vorzeigeadresse in historischem Renaissance-Fachwerkgebäude in Bad Liebenzell heißt seit knapp einem Jahr “Oscars Hotel 1415“. Am 10. Dezember letzten Jahres wurde das Hotel in historischem Renaissance-Fachwerkgebäude feierlich eröffnet. Inzwischen kam zum Hotelbetrieb mit Tagesrestaurant ein Natural Beauty-Spa- Bereich hinzu und nun mit dem Eventrestaurant “OX – 1415 – Pop-up-Kitchen“ und Rudolfs.bar zwei weitere Angebote.