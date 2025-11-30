Neuer Zebrastreifen in Teichstraße: Schulweg zur Lörracher Hebelschule wird sicherer

1 Sorgt für mehr Sicherheit: Zentrastreifen Foto: Manfred Richter/Pixabay In der Teichstraße wird vor der Einmündung zum Wiesenweg ein neuer Zebrastreifen eingerichtet.







Dafür müssen ab Dienstag, 2. Dezember, Fahrbahn und Gehweg halbseitig für zwei bis drei Wochen gesperrt werden; der Verkehr fließt regulär weiter. Der neue Zebrastreifen spart künftig die Querung des unübersichtlichen Wiesenwegs. Damit der Verkehr weiterfließen kann, werden die Bauarbeiten erst auf der einen, dann auf der anderen Seite durchgeführt. Der jeweilige Gehweg wird voll gesperrt, der Fußgängerverkehr umgeleitet. Die Fahrbahn wird auf einer Länge von etwa zehn Metern halbseitig gesperrt, sodass der Auto-, Bus- und Fahrradverkehr daran vorbeifahren kann. Mit Verzögerungen ist zu rechnen. Der neue Zebrastreifen sorgt für mehr Sicherheit, besonders auf dem Schulweg von Tüllingen zur Hebelschule: Bisher mussten die Fußgänger, um zum Zebrastreifen zu gelangen, erst den Wiesenweg queren. Dieser ist durch die Bebauung bis an den Bordstein nur sehr schwer einsehbar und bietet kaum Platz. Mit dem neuen Fußgängerüberweg wird diese Gefahrenstelle entschärft. Außerdem wird der Fußgängerüberweg barrierefrei ausgebaut. Neben dem üblichen abgesenkten Bordstein werden Bodenindikatoren für sehbehinderte Menschen eingebaut und zusätzliche Beleuchtungsmasten für bessere Sichtbarkeit installiert. Die Stadtverwaltung dankt der Bürgerschaft für das Verständnis für die Einschränkungen während der Bauarbeiten.