Neuer Wohnraum: Planungen zum „Adler“ in Müllen werden konkret

Was aus dem leerstehenden ehemaligen Gasthaus in Müllen wird, war lange nicht klar. Jetzt steht fest: Es soll neuer Wohnraum geschaffen werden. Das Projekt wird die Interessengemeinschaft „Adler“ entwickeln.

Das Bau- und Nutzungskonzept für das seit geraumer Zeit leerstehende ehemalige Gasthaus Adler im Ortskern von Müllen nimmt Formen an. Das Interesse an der Entwicklung des Gebäudes ist groß, gut 40 Bürger saßen in der Ortschaftsratssitzung in den Zuhörerreihen und hörten gespannt Thomas Gantner vom gleichnamigen Architektenbüro zu, der über den Status quo der Interessengemeinschaft (IG) Adler, sowie den Fortschritt des bereits im Februar im Ratsgremium vorgestellten Planentwurfs informiert.

Das Projekt „Wohnbau im Adler“ werde von den in der IG Adler organisierten, privaten Bauwilligen realisiert. Je nach Fortschritt des Projekts soll die IG in eine Planungs-, eine Bau- und – nach Vertragsschluss – schließlich in eine Eigentumsgemeinschaft umgewandelt werden. So können die künftigen Besitzer aktiv an der Gestaltung ihres Wohnungseigentums mitwirken. Bei einem Gespräch ist das Interesse an einer Gastronomie – ins Spiel gebracht wurde ein Café oder Bistro – im Erdgeschoss erkundet worden, was nach Aussage des Architekten jedoch abgelehnt worden sei.

Das Gebäudes soll von außen möglichst nicht verändert werden

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum steht im Vordergrund, darüber sind sich die Interessenten wie auch Ortschaftsrat und die Gemeinde einig.

Im aktuellen Planentwurf ist im Erd- und Obergeschoss je eine Vier- und eine Zimmerwohnung mit 85 beziehungsweise 55 Quadratmetern Wohnfläche vorgesehen. Zudem eine über beide Stockwerke reichende Studiowohnung mit 77 Quadratmetern sowie eine Balkon / eine Terrasse mit 16 Quadratmetern. Im Dachgeschoss könnte eine Dreizimmerwohnung mit 75 und eine solche mit 65 Quadratmetern Wohnfläche eingerichtet werden, wobei der Zuschnitt der Zimmer nicht in Stein gemeißelt sei, so Architekt Gantner in der Müllener Ratssitzung. Ob die Bauherren ihr Eigentum selbst nutzen oder auch vermieten können, müsse innerhalb der Planungsgruppe erst noch geklärt werden. Im Kellergeschoss könnte unter anderem ein Technik- und ein Hobbyraum eingerichtet werden, auch sei eine gemeinsame Waschküche möglich. Am äußeren Erscheinungsbild des Gebäudes wird möglichst wenig verändert, auch sollen die Sandstein-Fenstergewänder erhalten werden. „Allerdings wird man nicht umhinkommen, die Barrierefreiheit durch einen Außenaufzug herzustellen“, sagte der Architekt.

Die Kostenfrage blieb unbeantwortet

Die Kostenfrage musste Gantner vorerst noch unbeantwortet lassen, da die Kosten noch nicht final kalkulierbar seien und von mehreren Faktoren abhingen. So müsse zunächst noch abgeklärt werden, ob das Kellergeschoss ausgebaut werden soll, ob sich auch die Eigentümer der Erdgeschosswohnungen an den Kosten für den Aufzug beteiligen müssen und ob Balkone gewünscht werden.

Außerdem bedürfe die Frage einer Förderung und mögliche Eigenleistungen noch einer Klärung, da diese wesentliche Auswirkungen auf die Kosten hätten. Nachdem bisher lediglich Bauwillige aus Müllen Interesse bekundet haben, will Architekt Gantner zeitnah auch auswärtige Interessenten kontaktieren.

Der Ortschaftsrat Müllen hat dem Bau- und Nutzungsprojekt für das ehemalige Gasthaus Adler ohne Einwände einstimmig zugestimmt.

Das Gebäude wurde 2017 gekauft, um die Dorfentwicklung im Ortskern zu ermöglichen. Jahrelang hat der Ortschaftsrat darauf hingearbeitet. 2019 habe man mit einem Architektenbüro eine Möglichkeit in der Nutzung erarbeitet, einen entsprechenden Beschlussvorschlag der Verwaltung vorgelegt. Dieser wurde vom Gemeinderat aber abgelehnt. „Der Adler war von Anfang an zum Verkauf bestimmt“, erklärte die ehemalige Ortsvorsteherin Hilde-Wurth Schell in der Ratssitzung, in der nach sieben Jahren „Kampf um den Adler“ letztlich der Ausschreibung zum Verkauf zugestimmt wurde. Die IG „Adler“ hat sich dem Projekt angenommen.