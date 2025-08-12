Neuer Wohnraum in Rheinfelden: Rheinfelden kauft das ehemalige Klinikareal

Die Kreiskliniken haben das ehemalige Klinikgrundstück in Rheinfelden an die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden verkauft. Was mit dem Gelände geschehen soll.
Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden kauft das Klinikgrundstück, um neuen Wohnraum zu schaffen. Das ehemalige Klinikgebäude wird abgerissen – auf dem Areal sollen 150 bis 200 Wohneinheiten geschaffen werden, wie Rheinfeldens OB Klaus Eberhardt am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit Landrätin Marion Dammann, Klinikengeschäftsführer Udo Lavendel und Markus Schwamm, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, bekanntgab.