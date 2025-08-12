Neuer Wohnraum in Rheinfelden: Rheinfelden kauft das ehemalige Klinikareal

Die Kreiskliniken haben das ehemalige Klinikgrundstück in Rheinfelden an die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden verkauft. Was mit dem Gelände geschehen soll.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden kauft das Klinikgrundstück, um neuen Wohnraum zu schaffen. Das ehemalige Klinikgebäude wird abgerissen – auf dem Areal sollen 150 bis 200 Wohneinheiten geschaffen werden, wie Rheinfeldens OB Klaus Eberhardt am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit Landrätin Marion Dammann, Klinikengeschäftsführer Udo Lavendel und Markus Schwamm, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, bekanntgab.

Zusammen mit dem Areal des ehemaligen Schwesternwohnheims will die Löwenstadt insgesamt 500 Wohneinheiten realisieren. Ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) wird dem OB zufolge neben der DRK-Rettungswache an der Römerstraße entstehen.

Grundlage für eineQuartiersentwicklung

Der Verkaufsbeschluss schaffe die Grundlage für eine strategische Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen Krankenhausareal und stärke zugleich die Eigenmittelfinanzierung des neuen Dreiland-Klinikums, das Ende nächsten Jahres seinen Dienst aufnehmen soll, wie die Verantwortlichen unisono darlegten. Über den Kaufpreis schwiegen sich die Verantwortlichen aus.

Dem erzielten Preis seien eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit sowie eine Abwägung verschiedener Optionen mit den politischen Gremien vorausgegangen. Das Ergebnis: Der betagte Klinikbau eigne sich nicht für eine Nachnutzung, brachte es Eberhardt auf den Punkt. Von insgesamt 13 450 Quadratmetern seien lediglich 5000 vermiet- oder verkaufbar.

Zudem müssten Schadstoffe und Altlasten entfernt werden, darüber hinaus erklärte Eberhardt die „extrem hohe“ Investitionssumme von 68 Millionen Euro für eine Weiterentwicklung des Gebäudes auch mit heutigen Sicherheitsauflagen.

Das jährliche Delta von 1,6 Millionen zwischen Erträgen und der Finanzierung eines Neubaus spreche für den Abriss und die Schaffung neuen Wohnraums, hieß es weiter. „Mit dieser Entscheidung stellen wir die Weichen für eine künftige Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen Krankenhausareal und schaffen dort dringend benötigten Wohnraum“, fasste er zusammen. „Gleichzeitig werden wir das zentrale Thema der Gesundheitsversorgung durch ein Gesundheitszentrum an einem anderen Standort berücksichtigen.“

Lange und schwierige Verhandlungen nötig

Es seien lange und schwierige Verhandlungen gewesen, verwiesen die Vertreter von Stadt und Kreiskliniken auf die Beteiligung privater Investoren, die im weiteren Verlauf nicht mehr mit von der Partie gewesen waren. Letztlich habe sich der Knoten gelöst, weil das unabhängige Gutachten zur Nachnutzung des Grundstücks in Auftrag gegeben wurde, betonte die Landrätin.

„Wir standen von Anfang an unter Druck“, blickte Lavendel auf die Entscheidung zurück, den Krankenhausstandort zu schließen und medizinische Angebote in Lörrach zu verorten. Denn: Zunächst war angedacht, das Schopfheimer Krankenhaus vorzeitig zu schließen. Das hätte jedoch die größeren Nachteile gehabt. Und weiter: Das nun geplante MVZ in der Stadt anzusiedeln, sei der richtige Weg. Es stelle eine sinnvolle Ergänzung zum entstehenden Gesundheitscampus in Lörrach dar.

Gemeinwohlorientierte Nutzung geplant

„Die nun gefundene Lösung ist sowohl wirtschaftlich tragfähig als auch gesellschaftlich verantwortungsvoll“, betonte Dammann. Lavendel sagte: „Wir freuen uns, dass das Areal einer sinnvollen und gemeinwohlorientierten Nutzung zugeführt wird – und dass der Verkauf zugleich einen Beitrag zur Realisierung des Dreiland-Klinikums leistet, das neue Maßstäbe in der regionalen Versorgung setzen wird.“

Mit Blick auf den Planungsprozess für das neue Quartier soll in etwa einem Jahr feststehen, was konkret gebaut wird, so Eberhardt. Angedacht ist eine Mischbebauung mit Reihenhäusern und Einzelgrundstücken, die auch preisgünstiges Wohnen umfasse. In den nächsten Tagen wird es eine rechtliche Einigung geben, der Notartermin für den Verkauf steht nächste Woche auf der Agenda. Zeitnah sollen die Planungen für den Abriss starten – in Sachen Schadstoffbelastung werde es noch Gutachten brauchen, ergänzte Schwamm.

Vorzeitige Schließung im April 2024 für Klinik

Die Schließung des Rheinfelder Krankenhauses sollte ursprünglich erst mit der Eröffnung des Zentralklinikums erfolgen, wurde aber im April 2024 vorgezogen, um angesichts der Finanzmisere der Kliniken GmbH Geld einzusparen. Eberhardt verhehlte damals nicht, dass die beschlossene Schließung eine bittere Pille sei, zumal sich die Rheinfelder Bevölkerung immer sehr stark mit dem Krankenhaus identifiziert und sich für die Entwicklung eingesetzt habe.

Seit Bekanntwerden einer möglichen Schließung des Standortes hatten sich die Stadt gemeinsam mit dem Förderverein und der IG für den Erhalt bis zur Eröffnung des Zentralklinikums eingesetzt. „Dabei ging es uns insbesondere um die Sicherstellung der Notfallversorgung in Rheinfelden“, so das Stadtoberhaupt bei einer Sondersitzung des Rheinfelder Gemeinderats im November 2023. Eingangs der Sitzung betonte der OB damals, dass man sich stets einig gewesen sei über die Notwendigkeit einer Zentralisierung der Klinikstandorte und dass der Prozess zum Zentralklinikum seitens der Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat und im Kreistag immer positiv begleitet worden sei.