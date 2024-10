Neuer Wohnraum in Gechingen: Auf der Baustelle in der Furt tut sich wieder was

Auf der Baustelle in der Furt tut sich wieder was

1 Rund ein Jahr lang Stillstand war auf der Großbaustelle in der Furt in Gechingen. Foto: Magnus Wohnbau GmbH

Seit mehr als einem Jahr ging dort, wo insgesamt 42 Wohnungen entstehen sollen, wegen der Insolvenz der Paulus Wohnbau GmbH gar nichts mehr. Jetzt können Gemeindeverwaltung und private Käufer aufatmen.









Steigende Bauzinsen hatten für einen massiven Rückgang bei der Nachfrage nach Neubau-Wohnungen geführt und den Pleidelsheimer Bauträger Paulus Wohnbau wie viele andere in der Branche vor mehr als einem Jahr in eine finanzielle Schieflage gebracht. Mit dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung war es schließlich vorbei und ein Insolvenzverwalter hielt letztlich bei dem Pleidelsheimer Unternehmen die Fäden in der Hand.