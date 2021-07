Planungen für Hotel-Gelände in Villingen-Schwenningen nehmen Gestalt an

1 Beim Hotel Bosse plant der Eigentümer den Abriss der Gebäude, um Wohnraum oder auch eine Tagespflege zu schaffen. Foto: Archiv

Die Planungen für die Bebauung rund um das ehemalige Hotel Bosse im Villinger Kurgebiet nehmen Gestalt an. Nach Protesten der Bürger schlägt die Stadt vor, die Variante mit einer Pflegeeinrichtung nicht weiter zu verfolgen und eine reine Wohnbebauung mit zwei Vollgeschossen und Satteldächern vorzusehen.

VS-Villingen - Der neue Eigentümer des Hotel-Gebäudes, Osman Cinar, will auf dem Gelände am Farnweg und der Oberförster-Ganter-Straße neu bauen und hatte zusammen mit dem Architekturbüro KAB zwei Konzepte entwickelt. Grundsätzlich machte der Gemeinderat im Februar mit dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Kurgebiet "Nördlich Farnweg" den Weg für eine ortsverträgliche Nachverdichtung auf den Grundstücken nördlich des Farnwegs frei. Ein erster Entwurf des städtebaulichen Rahmenkonzepts kam im April im Technischen Ausschuss auf den Tisch.

Doch die Anwohner wehrten sich gegen das Vorhaben, eine weitere Wohnbebauung zuzulassen. Ihrem Unmut machten sie in einer Videokonferenz mit Vertretern der Stadt, dem Bauherren und dem Architekten Luft. Zudem bestand die Möglichkeit, Stellungnahmen bei der Stadt einzureichen. Nun hat die Verwaltung die Ergebnisse dieser Bürgerbeteiligung ausgewertet und in das neue Konzept einfließen lassen. Prinzipiell hält sie die Nachverdichtung weiterhin für sinnvoll. Um den Bürgern entgegenzukommen, liegt in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag, 13. Juli, ab 17 Uhr in der Neckarhalle in Schwenningen der Vorschlag vor, auf den Bau einer Tagespflegeeinrichtung auf dem Hotelgrundstück zu verzichten, da für diese Nutzung mehr Geschosse als bei einer Wohnbebauung notwendig wären.

Gegenüber den ersten Entwürfen ist nun an Sattel- und Sattelwalmdächer gedacht, um für eine einheitliche Gestaltung entlang des Farnwegs zu sorgen. Und eine Tiefgarage beim Hotel Bosse soll die Parksituation entschärfen. Jetzt ist es an den Gemeinderäte zu entscheiden, ob sie ebenfalls die Lösung einer reinen Wohnbebauung mit zwei Vollgeschossen als Grundlage für die weitere Planung bevorzugen oder sich doch für die Variante einer Pflegeeinrichtung mit zwei- und drei Vollgeschossen aussprechen.