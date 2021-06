1 Hier entsteht eine Tiefgarage mit 15 Pkw-Stellplätzen und neun oberirdischen Stellplätzen. Baustellenleiter Andreas Patzer (von links), Franz Eisele und Sebastian Bausch von der Firma Geniusbau, sowie Tobias Butsch, Bauamtsleiter der Stadt Donaueschingen, bei einem Vor-Ort-Termin an der Villinger Straße. Foto: Singler

Die Stadt erhält mehr Wohnraum: Im Zentrum von Donaueschingen entstehen an der Villinger Straße drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 16 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 15 Autostellplätzen sowie neun oberirdischen Stellplätzen, wovon fünf überdacht sein sollen.

Donaueschingen - Weil das Interesse an Wohnraum trotz der Corona-Krise ungebrochen ist, wird dieses Angebot stark nachgefragt. Wie Franz Eisele, Gesellschafter der Firma Geniusbau, bei einem Vor-Ort-Termin erläuterte, wird eine Wohnanlage mit drei Häusern sowie mit hellen und lichtdurchfluteten Wohnungen gebaut: "Das Wohnungsangebot umfasst 16 Wohnungen, bestehend jeweils aus Zwei- und Dreizimmerwohnungen." Haus eins mit fünf Wohneinheiten und Haus zwei mit ebenfalls fünf Wohneinheiten sind den Planungen zufolge baugleich, Haus drei erhält sechs Wohneinheiten.

Die Häuser eins und zwei haben jeweils ein Erdgeschoss mit zwei Wohneinheiten, ein Obergeschoss mit zwei Wohneinheiten und ein Penthousegeschoss mit einer Wohneinheit. Haus drei verfügt über ein Erdgeschoss mit einer Wohneinheit, ein Obergeschoss mit zwei Wohneinheiten, ein weiteres Obergeschoss mit zwei Wohneinheiten und auch ein Penthousegeschoss mit einer Wohneinheit.

Im September 2022 soll ein Teil bezugsfertig sein

Das Projekt wird Sebastian Bausch von der Firma Geniusbau zufolge in zwei Bauabschnitten umgesetzt. Während die Häuser eins und zwei im September 2022 bezugsfertig sein sollen, datiert der Termin für Haus drei auf Anfang 2023. "Die Penthousewohnungen sind alle weg, generell ist die Hälfte bereits verkauft und es gibt mehrere Reservierungen", so Architekt Eisele. Dennoch können Interessenten weiterhin anfragen, fügte er an. Preislich seien die Wohnungen nicht im oberen Bereich angesiedelt, sondern im Marktvergleich äußerst fair. Die Stadtverwaltung in Person von Bauamtsleiter Tobias Butsch äußerte sich mehr als zufrieden über das Bauprojekt an der Villinger Straße. Es werde von der Firma das gebaut, was in Donaueschingen stark nachgefragt sei. Die Schaffung neuer Zwei- und Dreizimmerwohnungen entlaste den Wohnungsmarkt.

Die Ausstattung ist laut Franz Eisele geprägt von offen konzipierten Wohn-, Ess- und Kochbereichen, dazu stehen Terrassen und Balkone zur Verfügung. "Die Gebäude sind mit Aufzügen ausgestattet, sodass die einzelnen Etagen bequem und stufenlos von der Tiefgarage und dem Eingangsbereich erreichbar sind." Die vorhandene Barrierefreiheit macht er als einen der Pluspunkte aus. Darüber hinaus ist das Bauprojekt von einer energetischen Arbeitsweise geprägt – von der energieeffizienten KfW-55-Bauweise. "Das ökologische Gebäudekonzept setzt sich aus der nach energetischen Gesichtspunkten konzipierten Heizungs- und Entlüftungsanlage, einer Außenfassade mit Wärmeverbundsystem, sowie aus Kunststofffenstern mit dreifachem Wärmeschutzglas zusammen", so Eisele. Er sprach von klarer und moderner Architektur und verwies auf die Grundrisse, das zeitlose Design sowie den Einsatz von Photovoltaik-Anlagen.

Tiefgarage mit 15 Plätzen integriert

Um dicht auf dicht parkende Autos an den Straßen zu verhindern, ist in die Planungen der Bau einer Tiefgarage integriert. Diese liegt Eisele zufolge unter Haus eins und zwei, wo insgesamt 15 Pkw-Stellplätze vorhanden sein sollen. Bei Haus drei sollen demnach drei Stellplätze untergebracht werden, zusätzlich soll es zwei Carports und vier freie Stellplätze geben. Die Tiefgaragen-Lösung gefällt Tobias Butsch gut: "Das war uns wichtig, denn so bekommen wir die parkenden Autos von der Straße in den Untergrund. Und auch für die Anwohner ist es ideal, wenn sie ihr Fahrzeug bei Unwetter oder eisigen Temperaturen geschützt abstellen können."

Wohnungen sind in Donaueschingen stark nachgefragt, genauso macht der Bauboom in der Stadt keinen Halt. Mit der Niedrigzinsphase der Banken habe diese Entwicklung etwa vor fünf Jahren auch hier eingesetzt, hieß es zuletzt aus dem Rathaus. "Und damit einhergehend hat eine hohe Nachfrage an Bauplätzen begonnen", so Sprecherin Beatrix Grüninger. Daran habe auch die Pandemie nichts geändert. Grüninger sah die Gründe für den Boom etwa darin begründet, dass es zu Beginn der Entwicklung in der Kernstadt und allen sieben Teilorten noch freie Bauplätze gab und die Nachfrage zu diesem Zeitpunkt noch gedeckt werden konnte. "Schnell wurden dann auch rund 20 städtische Bauplätze in einem Jahr veräußert." Die Nachfrage habe über die Jahre angehalten, die verfügbaren Bauplätze hingegen abgenommen.