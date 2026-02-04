Neuer Wohnraum: Bauturbo zündet in Oberreichenbach

Ein neues Gesetz beschert der Gemeinde neue Möglichkeiten.
Das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung wurde vom Bundestag erst Mitte Oktober beschlossen und ist am 31.Oktober offiziell in Kraft getreten. Der neue Paragraf 246e des Baugesetzbuchs (BauGB) ist befristet und gilt zunächst für fünf Jahre. Oberreichenbachs Bürgermeister Johannes Schaible freute sic, „das neue Gesetz erstmalig anwenden zu dürfen“. Auch landesweit sei die neue Sonderregelung in den Kommunen noch sehr selten, ergänzte das Gemeindeoberhaupt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.