Neuer Wochenmarkt startet bald: Das Friesenheimer Ortszentrum soll mit Leben gefüllt werden

Im Jahr 2020 fiel der Startschuss

Die Belebung des Neuen Ortszentrums ist ein Ergebnis des Gemeinde-Entwicklungs-Konzeptes, das im Jahr 2020 erstellt worden ist. Friesenheimer haben sich damals eine Belebung der Ortsmitte gewünscht. Aber nicht nur die Friesenheimer haben auf ihren Ort geschaut. Hilfestellung holte sich die Gemeinde bei einer Innenstadtberatung durch die IHK Südlicher Oberrhein. Mit einer unverfälschten Brille wurde die Gemeinde von der IHK bei einer Innenstadtberatung unterstützt. Ganz klar im Fokus hatte von Innenstadtberater Thomas Kaiser als Schlüsselvorhaben die Aufwertung des Neuen Ortszentrums gestanden. Damit einher ging die Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes. So sagt auch Arnold: „Es werden sich auch Friesenheimer Betriebe und Mitglieder der Werbegemeinschaft beteiligen. Wenn Menschen in die Ortsmitte kommen und ein Einkaufserlebnis auch durch den Wochenmarkt erfahren, dürfte auch für die anderen Geschäfte des Friesenheimer Einzelhandels etwas abfallen.“ Die Werbegemeinschaft erhofft sich mit dem neuen Wochenmarktkonzept mehr Leben in den Geschäften der Gemeinde. Gern unterstütze die Werbegemeinschaft die Kommune bei diesem Vorhaben. „Es ist ein Geben und Nehmen“, erklärt Arnold.