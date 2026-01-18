Neuer Wochenmarkt startet bald: Das Friesenheimer Ortszentrum soll mit Leben gefüllt werden

Nach langer Planung soll die Ortsmitte Friesenheims ein Treffpunkt für Bürger werden. Erreicht werden soll das etwa durch den neuen Wochenmarkt.
In rund zwei Monaten ist es soweit: Am Freitag, 13. März, soll der neue Wochenmarkt im Neuen Ortszentrum an den Start gehen, teilte Charlotte Schubnell,erste Bürgermeisterstellvertreterin am Mittwochabend zum Neujahrsempfang mit. Die Werbegemeinschaft Friesenheim unterstützt den Wochenmarkt und hat 1000 Gutscheine von je einem Euro in Umlauf gebracht. „Markt-Guddi“ heißt der Gutschein und wurde am Mittwochabend zum Neujahrsempfang erstmals verteilt. „Die Werbegemeinschaft steht hinter dem Konzept zur Belebung der Ortsmitte in Friesenheim“, betonte Mark Arnold vom Vorstand im Gespräch mit unserer Redaktion.