Neuer Wochenmarkt startet bald: Das Friesenheimer Ortszentrum soll mit Leben gefüllt werden
Ab dem 13. März wird es immer freitagnachmittags künftig einen Wochenmarkt im Ortszentrum Friesenheim geben. Foto: Bohnert-Seidel

Nach langer Planung soll die Ortsmitte Friesenheims ein Treffpunkt für Bürger werden. Erreicht werden soll das etwa durch den neuen Wochenmarkt.

In rund zwei Monaten ist es soweit: Am Freitag, 13. März, soll der neue Wochenmarkt im Neuen Ortszentrum an den Start gehen, teilte Charlotte Schubnell,erste Bürgermeisterstellvertreterin am Mittwochabend zum Neujahrsempfang mit. Die Werbegemeinschaft Friesenheim unterstützt den Wochenmarkt und hat 1000 Gutscheine von je einem Euro in Umlauf gebracht. „Markt-Guddi“ heißt der Gutschein und wurde am Mittwochabend zum Neujahrsempfang erstmals verteilt. „Die Werbegemeinschaft steht hinter dem Konzept zur Belebung der Ortsmitte in Friesenheim“, betonte Mark Arnold vom Vorstand im Gespräch mit unserer Redaktion.

 

Im Jahr 2020 fiel der Startschuss

Die Belebung des Neuen Ortszentrums ist ein Ergebnis des Gemeinde-Entwicklungs-Konzeptes, das im Jahr 2020 erstellt worden ist. Friesenheimer haben sich damals eine Belebung der Ortsmitte gewünscht. Aber nicht nur die Friesenheimer haben auf ihren Ort geschaut. Hilfestellung holte sich die Gemeinde bei einer Innenstadtberatung durch die IHK Südlicher Oberrhein. Mit einer unverfälschten Brille wurde die Gemeinde von der IHK bei einer Innenstadtberatung unterstützt. Ganz klar im Fokus hatte von Innenstadtberater Thomas Kaiser als Schlüsselvorhaben die Aufwertung des Neuen Ortszentrums gestanden. Damit einher ging die Attraktivitätssteigerung des Wochenmarktes. So sagt auch Arnold: „Es werden sich auch Friesenheimer Betriebe und Mitglieder der Werbegemeinschaft beteiligen. Wenn Menschen in die Ortsmitte kommen und ein Einkaufserlebnis auch durch den Wochenmarkt erfahren, dürfte auch für die anderen Geschäfte des Friesenheimer Einzelhandels etwas abfallen.“ Die Werbegemeinschaft erhofft sich mit dem neuen Wochenmarktkonzept mehr Leben in den Geschäften der Gemeinde. Gern unterstütze die Werbegemeinschaft die Kommune bei diesem Vorhaben. „Es ist ein Geben und Nehmen“, erklärt Arnold.

After-Work-Partys sollen monatlich stattfinden

Charlotte Schubnell, erste Bürgermeisterstellvertreterin, betont: „Im Ortszentrum soll ein Treffpunkt für Jung und Alt entstehen und so ein gemütlicher Ort für weitere Begegnungen geschaffen werden.“ Angedacht sei nicht nur der Wochenmarkt immer freitags. Weiterhin dürfen die Besucher einmal im Monat mit einer kleinen After-Work-Party rechnen. „Wir hoffen auf guten Zuspruch“, erklärt Bürgermeister Erik Weide. „Wir sind auf einem guten Weg“, fügte Schubnell an. Mit dem neuen Konzept eines Wochenmarktes am Freitag wird auch der Wochenmarkt samstags auf dem Rathausplatz wegfallen.

