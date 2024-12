Neuer Waldkindergarten: Mötzinger Rat macht im Eiltempo Nägel mit Köpfen

1 Beim Mötzinger Schützenhaus soll im kommenden Frühjahr ein zweigruppiger Waldkindergarten entstehen. Foto: Priestersbach

Die Kindergartenlandschaft in Mötzingen ist in Bewegung: Erklärtes Ziel ist ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für Kinder von einem bis zehn Jahren. Teil der Konzeption ist die geplante Einrichtung eines Waldkindergartens.









„Wir haben heute ganz viele spannende Themen auf der Tagesordnung“, machte Bürgermeister Benjamin Finis einleitend deutlich, dass in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor allem der Bereich Bildung und Betreuung im Mittelpunkt stand. Und in der Tat fasste der Gemeinderat in dieser Woche wegweisende Entscheidungen.