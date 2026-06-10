Neuer Vorstand: Hausacher Bärenadvent stellt Weichen für die Zukunft

„Ein großes Fest auf der Burg zugunsten der Bärenkinder war schon lange ein Wunsch von Erwin Moser“, berichtet Marco Jörger. Er engagiert sich seit einiger Zeit im Verein Hausacher Bärenadvent und hatte die Idee, ein Open Air bei der Burg zu veranstalten – noch bevor er überhaupt von dem großen Wunsch des verstorbenen Vorsitzenden Erwin Moser erfuhr. „Ich hatte Angst, dass es den Bärenadvent so nicht mehr geben wird“, erklärt Jörger. Deshalb kam ihm die Idee mit einer Feier unter der Burg zugunsten der diesjährigen Bärenkinder Alessandro Gerbasi und Musa Turan.

Bäriges Benefizkonzert am 20. Juni auf der Burg Am Samstag, 20. Juni, ab 17.30 Uhr geht es los mit dem „bärenstarken Rock-Pop“-Benefizkonzert unter freiem Himmel vor der Burg Husen mit der Band „Pan“ aus Zell. Der Eintritt ist frei. Doch hinter den Kulissen sei der Aufwand für eine solche Veranstaltung größer gewesen als zunächst gedacht.

„Ich habe es mir total einfach vorgestellt, so eine Veranstaltung zu planen“, erklärt Jörger, der im Arbeitskreis Logistik engagiert ist und unter anderem von Stellvertreter Timo Lehmann Unterstützung bekam. Themen wie Versicherung, Gema und die Bandplanung hätten das Vorhaben deutlich erschwert. Die Vorbereitungen liefen seit Dezember, erste Bands habe Jörger im Januar angefragt. Ursprünglich seien drei Bands vorgesehen gewesen, die Band „Pan“ habe aber als einzige überhaupt auf die Anfrage geantwortet.

Jörger ist froh, dass die Musiker gleich zugesagt haben, ohne Gage zu spielen und lediglich einen kleinen Beitrag für die Technik wollen. Das Geld dafür übernimmt das Hausacher Sägewerk Streit. Weitere Ausgaben, etwa für Versicherung und Gema, trage die Firma Armbruster. Insgesamt beziffert Jörger die Kosten auf rund 1000 Euro. Für die Bewirtung sorgt das Team vom Burgerleben und spendet den Gewinn an den Bärenadvent. Außerdem wird es für die Besucher beim Konzert natürlich auch die Anne-Maier-Bären zu kaufen und Infos über den Verein geben. Angekündigt ist auch ein Besuch der Bärenfamilie Turan aus Hausach. Ab 17.30 Uhr ist die Veranstaltung geöffnet, die Band „Pan“ aus Zell spielt ab 18 Uhr Cover-Rock und -Pop. Die Veranstaltung ist bis 21 Uhr angesetzt, so dass die Besucher anschließend zum Public Viewing des WM-Spiels weitergehen können. Neben dem Benefizkonzert beschäftigt den Hausacher Bärenadvent auch, wie es nach dem Tod von Erwin Moser mit dem Vorstand weitergeht. „Keine zehn Leute können das ersetzen, was Erwin gemacht hat“, betont Lehmann.

Neuer Vorsitzender

Timo Lehmann kündigt an, sich bei der Hauptversammlung am Dienstag, 23. Juni, um 19 Uhr im Gasthaus Hirschen als Vorsitzender zur Wahl zu stellen. Auch die Arbeit rund um die Bärenkinder gehe weiter. Es gebe bereits ein paar potenzielle Bärenkinder für 2027, berichtet Lehmann, aber es sei leichter, stille Kinder zu finden, die nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Für Freitag, 26. September, ist das nächste Bärenfest angekündigt. „Es wird dabei eine Überraschung geben“, kündigt Stellvertreter Lehmann an.