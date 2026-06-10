Neuer Vorstand: Hausacher Bärenadvent stellt Weichen für die Zukunft

Die Verantwortlichen planen die nächsten Aktionen. Am 20. Juni ist ein Benefizkonzert geplant. Andererseits ging es um personelle Weichenstellungen nach Erwin Mosers Tod.
„Ein großes Fest auf der Burg zugunsten der Bärenkinder war schon lange ein Wunsch von Erwin Moser“, berichtet Marco Jörger. Er engagiert sich seit einiger Zeit im Verein Hausacher Bärenadvent und hatte die Idee, ein Open Air bei der Burg zu veranstalten – noch bevor er überhaupt von dem großen Wunsch des verstorbenen Vorsitzenden Erwin Moser erfuhr. „Ich hatte Angst, dass es den Bärenadvent so nicht mehr geben wird“, erklärt Jörger. Deshalb kam ihm die Idee mit einer Feier unter der Burg zugunsten der diesjährigen Bärenkinder Alessandro Gerbasi und Musa Turan.