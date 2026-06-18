Neuer Vorstand: Der VdK Eutingen sichert seine Zukunft

Neue Vorstandsmitglieder haben sich bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen.

Bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Eutingen am vergangenen Samstag in den Räumen der Grundschule Eutingen wurde die Zukunft des Ortsverbands gesichert. Nach der Begrüßung durch den Kreisverbandsvorsitzenden Bernhard Schlotter richtete Bürgermeister Markus Tideman ein Grußwort an die Anwesenden. Er zeigte sich erfreut darüber, dass sich neue Vorstandsmitglieder bereit erklärt haben, Verantwortung zu übernehmen und den Ortsverband weiterzuführen.

Alle Wahlen erfolgen einstimmig Die bisherigen Vorstandsmitglieder legten ihre Ämter aus gesundheitlichen Gründen nieder und wurden von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Anschließend stellte Bernhard Schlotter den Geschäftsbericht des Vorstands vor.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurden Matthias Hellstern zum Ortsverbandsvorsitzenden, Monika Hertkorn zur Kassiererin, Isa Marie-Luise Kerner zur Schriftführerin sowie Bianca Zeidler zur Frauenvertreterin gewählt. Als Beisitzer wurden Harald Rapp, Birgit Raible und Silke Gsell bestimmt. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig, die Gewählten nahmen ihre Ämter an.

VdK unterstützt seine Mitglieder vielfältig

Der VdK unterstützt seine Mitglieder unter anderem bei Fragen zu Pflege, Rente, Berufsunfähigkeit und Schwerbehinderung. Zudem vermittelt der Sozialverband Hilfen und informiert über Finanzierungsmöglichkeiten. Gerade angesichts der zunehmenden Digitalisierung, die viele ältere Menschen vor Herausforderungen stellt, sieht der Ortsverband seine Aufgabe darin, wohnortnah Unterstützung anzubieten.

Die Verantwortlichen zeigten sich daher erfreut, dass der Ortsverband Eutingen weiterhin bestehen bleibt und seinen Mitgliedern auch künftig als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht. Informationen zu Angeboten und Ansprechpartnern sind über die im Rathaus ausliegenden Flyer erhältlich.