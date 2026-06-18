Neuer Vorstand: Der VdK Eutingen sichert seine Zukunft

Neue Vorstandsmitglieder haben sich bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen.
Bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Eutingen am vergangenen Samstag in den Räumen der Grundschule Eutingen wurde die Zukunft des Ortsverbands gesichert. Nach der Begrüßung durch den Kreisverbandsvorsitzenden Bernhard Schlotter richtete Bürgermeister Markus Tideman ein Grußwort an die Anwesenden. Er zeigte sich erfreut darüber, dass sich neue Vorstandsmitglieder bereit erklärt haben, Verantwortung zu übernehmen und den Ortsverband weiterzuführen.