Abschied mit Tränen in den Augen

1 Beherbergt seit Februar 2018 das Lahrer Stadtmuseum: die Tonofenfabrik Foto: Lienhard

Ein Jahrzehnt war Jürgen Frank Vorsitzender des Fördervereins des Lahrer Stadtmuseums. Bei der Hauptversammlung hat er sein Amt nun abgegeben. Er blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück und hofft auf neuen Schwung im Verein.









Link kopiert



Bürgermeister Guido Schöneboom wählte wuchtige Worte. Gleich stünden Wahlen an, was für Vereine ja nichts Ungewöhnliches sei. Doch das, was gleich passiere, sei eine Zäsur. Nach zehn Jahren verabschiedet sich der Vorstand der ersten Stunde.