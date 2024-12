Neuer Vorsitzender: Führungswechsel bei der Hüfinger Kolpingfamilie

1 Der bisherige Vorsitzende Markus Leichenauer (links) wechselt in die zweite Reihe als Vize, sein bisheriger Stellvertreter Andreas Kupferschmid ist neuer erster Hüfinger Kolpingchef. Foto: Roland Sigwart

Bei der Hüfinger Kolpingfamilie gab es an der Spitze einen Wechsel. Neuer Vorsitzender ist Andreas Kupferschmid. Markus Leichenauer ist zukünftig sein Stellvertreter. Entgegen dem bundesweiten Trend ist der Nachwuchs des Hüfinger Vereins gesichert.









Link kopiert



Mit Andreas Kupferschmid steht ein neuer Mann an der Spitze der Hüfinger Kolpingfamilie. Am Samstagabend wurde Kupferschmid bei der Generalversammlung des Vereins in der Festhalle von den 103 anwesenden Mitgliedern einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.