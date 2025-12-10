Neuer Verkaufsort in Villingen: So bringt Waldbauer Karl Schüle Christbäume und Familien in Einklang

Nach 25 Jahren am alten Standort hat Karl Schüle seinen Christbaumverkauf verlegt. Zwischen Mistelzweigen und Nordmanntannen hilft Familien, kleine Baum-Streitigkeiten zu schlichten.
„Mein Mann hat Sie hier zum Glück entdeckt!“ Eine Kundin am Christbaumverkauf von Karl Schüle packt gerade erleichtert den frisch erworbenen Baum auf ihr Rad. Auf dem Platz vor der Volksbank herrscht am Mittwochvormittag reges Treiben: Mistelzweige, Nordmanntannen und Tannenzweige finden guten Absatz – trotz des neuen Verkaufsplatzes.