Neuer Verkaufsort in Villingen: So bringt Waldbauer Karl Schüle Christbäume und Familien in Einklang

„Mein Mann hat Sie hier zum Glück entdeckt!“ Eine Kundin am Christbaumverkauf von Karl Schüle packt gerade erleichtert den frisch erworbenen Baum auf ihr Rad. Auf dem Platz vor der Volksbank herrscht am Mittwochvormittag reges Treiben: Mistelzweige, Nordmanntannen und Tannenzweige finden guten Absatz – trotz des neuen Verkaufsplatzes.

Denn Schüle musste – nach 25 Jahren – seinen Standort vor der ehemaligen Alten Stadtapotheke in der Rietstraße aufgeben. „Das war fast schon eine Tradition dort“, so Schüle. Viele Besucher in der Villinger Innenstadt dürften sich in den vergangenen Tagen gefragt haben, ob es den Verkauf noch gibt. Auch deshalb, weil am alten Standort kein Werbeschild platziert werden durfte.

„Ich denke, es wird sich herumsprechen“, erklärt Schüle gelassen. Noch bis zum 23. Dezember baut er täglich seinen Verkaufsstand in Villingen auf. Der Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs im Kinzigtal ist überzeugt davon, dass die Qualität seiner eigens gezüchteten Bäume weiterhin nachgefragt wird – allein schon wegen der Nachhaltigkeit durch kurze Anfahrtswege. Im Gegensatz zu einigen großen Anbietern verzichte Schüle während der siebenjährigen Anbauphase zudem auf chemische Wachstumsregler.

Über die vielen Jahre seien persönliche Verbindungen entstanden, erzählt der Waldbauer. Nicht selten hilft er dabei älteren Damen, wenn es um den Transport geht – „manchmal bis zum letzten Schritt, bevor es ans Schmücken geht“. Doch für den Job ist durchaus Fingerspitzengefühl notwendig, wie Schüle mit einem Lachen erzählt.

Er fungiert auch als Streitschlichter

Denn nicht selten kommt es beim Christbaumverkauf zu wahren Familiendramen, wenn es um die Frage geht: Welcher Baum wird’s am Ende? „Da muss durchaus schon mal ein Streit geschlichtet werden.“ Am Ende überwiege aber die Vorfreude auf Weihnachten – und dazu möchte der Waldbauer mit einem schönen Baum seinen Beitrag leisten.