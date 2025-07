Lost Place in Bad Dürrheim: Es tut sich was beim Haus Hohenbaden

1 Das Haus Hohenbaden (rechts) steht schon lange leer. Wird es jetzt veräußert? In der Mitte vorne das so genannte Pförtnerhäuschen, das vor Jahren an die Luisenklinik verkauft und aufwändig saniert wurde. Einige Flachdachgebäude der Klinik sind links zu sehen. das kleine Haus in der Mitte ist die Klinikschule, die zur Luisenklinik gehört. Foto: Marc Eich Wird das ehemalige Kindersolbad nun endlich verkauft? Darüber soll Anfang August eine Gläubigerversammlung entscheiden.







Schon lange steht es leer und fristet sein verlassenes Dasein: Das markante Haus Hohenbaden in Bad Dürrheim, bekannt als Kindersolbad, für das es einst große Pläne gab, wartet auf seine künftige Bestimmung. Umbau, Abriss, neue Nutzung? Alles war schon einmal im Gespräch, um dann doch wieder im Stillstand zu verharren. Jetzt aber tut sich etwas in der Sache: Laut den Mitteilungen in den Insolvenznachrichten soll am Montag, 4. August, im Amtsgericht Villingen-Schwenningen eine Gläubigerversammlung entscheiden, ob das Ensemble an einen neuen Eigentümer verkauft wird.