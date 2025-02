Neuer Verein „Power Women“ in Lahr: Power-Frauen haben sich viel vorgenommen

Tierisch gutes Konzert in Kippenheimweiler Viel Applaus für den Schützen-Musikverein

Die musikalische Bandbreite war groß und der Beifall der vielen Zuhörer verdient: Die Musiker des Schützen-Musikvereins haben am Samstagabend in der Kaiserwaldhalle in Kippenheimweiler das Motto „tierisch gut“ souverän umgesetzt.