Neuer Verein in Zell: Zell hat spannende Geschichten geschrieben

Mehr als ein Dutzend Gründungsmitglieder kamen zur ersten Versammlung des neuen Vereins „Zeller Archive“ bei Fessmann.
Herz und Vorsitzende des Vereins ist Bettina Janietz. Die Pädagogin und Archäologin sagt: „Ohne Geschichtsbewusstsein geht die Identität verloren.“ Vor gut drei Jahren begann die Hausenerin, die sich ausdrücklich als „Wahl-Zellerin“ bezeichnet, mit dem Archivieren von historischen Dokumenten im Zeller Textilmuseum. Gemeinsam mit dem Bürgerverein war Bettina Janietz in einer Interessengemeinschaft aktiv, bis sie erkannte, dass die Arbeit auf die Füße eines Vereins gestellt werden muss.